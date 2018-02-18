Зиннуров: у Татарстана великолепные отношения с Узбекистаном в сфере туризма

«Я как депутат Госдумы от Татарстана пристально слежу за развитием этого региона. Я общался, в частности, с нашим министром туризма, и он подчеркнул, что сейчас между Узбекистаном и Татарстаном сложились великолепные отношения в этой сфере. Мы развиваем совместные проекты, и наши граждане все охотнее едут отдыхать в Узбекистан, а ваши — приезжают к нам. За прошлый год Казань посетили свыше двух миллионов туристов, среди них немало и узбекистанцев. Такой обмен турпотоками выгоден и вам, и нам», — подчеркнул парламентарий.