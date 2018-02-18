Зиннуров: у Татарстана великолепные отношения с Узбекистаном в сфере туризма
Депутат Госдумы России, член комитета по делам СНГ Ирек Зиннуров рассказал о том, как развиваются
Депутат Госдумы России, член комитета по делам СНГ Ирек Зиннуров рассказал о том, как развиваются
По словам парламентария, на фоне оживления двусторонних государственных контактов наблюдается активизация и регионального сотрудничества. В частности, прошлогодний визит главы Татарстана Рустама Минниханова в Узбекистан, а затем посещение этого российского региона узбекскими делегатами уже сегодня дают определенные плоды.
«Я как депутат Госдумы от Татарстана пристально слежу за развитием этого региона. Я общался, в частности, с нашим министром туризма, и он подчеркнул, что сейчас между Узбекистаном и Татарстаном сложились великолепные отношения в этой сфере. Мы развиваем совместные проекты, и наши граждане все охотнее едут отдыхать в Узбекистан, а ваши — приезжают к нам. За прошлый год Казань посетили свыше двух миллионов туристов, среди них немало и узбекистанцев. Такой обмен турпотоками выгоден и вам, и нам», — подчеркнул парламентарий.
По слова Зиннурова, подобные совместные проекты, а также мероприятия, как проходящий в эти дни в Ташкенте второй
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