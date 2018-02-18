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12:46 (мск), источник: Tengrinews

МИД КР сообщил о задержании четверых кыргызстанцев в ходе спецоперации в Казахстане

В ходе масштабной спецоперации на юге Казахстана задержаны четверо граждан Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Относительно задержания депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Асылбек уулу Дамирбека, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщает о получении от казахстанской стороны сведений о том, что 15 февраля на территории Республики Казахстан задержаны 4 гражданина Кыргызской Республики, — говорится в информации.

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Отмечается, что в настоящее время МИД Кыргызской Республики проводит работу с компетентными органами Республики Казахстан относительно лиц и обстоятельства задержания. Ранее сообщалось о задержании двоих граждан Кыргызстана в ходе крупномасштабной спецоперации. Казахстанские силовики провели спецоперацию в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы. Были задержаны 29 человек.

Одним из задержанных оказался парламентарий соседнего государства.

Вечером 16 февраля МИД Кыргызстана вручил ноту посольству Казахстана в связи с данными о задержании граждан Кыргызстана. Консулу посольства Казахстана была вручена нота МИД Кыргызской Республики относительно подтверждения или опровержения данных сведений, а также, в случае подтверждения, дачи информации о личностях задержанных, предоставлении полной информации и соответствующих разъяснений обстоятельств произошедшего.

17 февраля 2018 года в адрес МИД Кыргызстана направлена ответная нота Министерства иностранных дел Республики Казахстан с информацией о задержании гражданина Кыргызской Республики Асылбека уулу Дамирбека.

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