МИД КР сообщил о задержании четверых кыргызстанцев в ходе спецоперации в Казахстане

Источник: Tengrinews

«Относительно задержания депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Асылбек уулу Дамирбека, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщает о получении от казахстанской стороны сведений о том, что 15 февраля на территории Республики Казахстан задержаны 4 гражданина Кыргызской Республики, — говорится в информации.

Отмечается, что в настоящее время МИД Кыргызской Республики проводит работу с компетентными органами Республики Казахстан относительно лиц и обстоятельства задержания. Ранее сообщалось о задержании двоих граждан Кыргызстана в ходе крупномасштабной спецоперации. Казахстанские силовики провели спецоперацию в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы. Были задержаны 29 человек.

Одним из задержанных оказался парламентарий соседнего государства.

Вечером 16 февраля МИД Кыргызстана вручил ноту посольству Казахстана в связи с данными о задержании граждан Кыргызстана. Консулу посольства Казахстана была вручена нота МИД Кыргызской Республики относительно подтверждения или опровержения данных сведений, а также, в случае подтверждения, дачи информации о личностях задержанных, предоставлении полной информации и соответствующих разъяснений обстоятельств произошедшего.