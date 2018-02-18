Второй эсминец США вошел в акваторию Черное море
Эсминец ВМС США Carney в субботу вошел в Черное море, присоединившись к уже находящемуся в данном районе американскому эсминцу Ross, сообщает
Эсминец ВМС США Carney в субботу вошел в Черное море, присоединившись к уже находящемуся в данном районе американскому эсминцу Ross, сообщает
В Вашингтоне отметили, что заход в Черное море осуществляется в рамках графика, позволяющего стране поддерживать операционное присутствие в регионе. В задачи кораблей входит выполнение морских операций по безопасности, передает ТАСС.
«Наше решение направить сразу два корабля в Черное море было принято заранее, а не в качестве реагирования на что-либо», — подчеркнул командир эсминца Carney
Последний раз два американских корабля одновременно находились в акватории Черного моря в июле 2017 года во время учений Sea Breeze.
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