Второй эсминец США вошел в акваторию Черное море

В Вашингтоне отметили, что заход в Черное море осуществляется в рамках графика, позволяющего стране поддерживать операционное присутствие в регионе. В задачи кораблей входит выполнение морских операций по безопасности, передает ТАСС.

«Наше решение направить сразу два корабля в Черное море было принято заранее, а не в качестве реагирования на что-либо», — подчеркнул командир эсминца Carney вице-адмирал Кристофер Грэди.