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12:45 (мск), источник: Известия

Второй эсминец США вошел в акваторию Черное море

Эсминец ВМС США Carney в субботу вошел в Черное море, присоединившись к уже находящемуся в данном районе американскому эсминцу Ross, сообщает пресс-служба 6-го флота ВМС США.

В Вашингтоне отметили, что заход в Черное море осуществляется в рамках графика, позволяющего стране поддерживать операционное присутствие в регионе. В задачи кораблей входит выполнение морских операций по безопасности, передает ТАСС.

«Наше решение направить сразу два корабля в Черное море было принято заранее, а не в качестве реагирования на что-либо», — подчеркнул командир эсминца Carney вице-адмирал Кристофер Грэди.

Последний раз два американских корабля одновременно находились в акватории Черного моря в июле 2017 года во время учений Sea Breeze.

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Во время загрузки произошла ошибка.
28 ноября 2017© Ньюстюб
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