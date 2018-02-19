Александр Лукашенко на выборах-2018: Раз в несколько лет паспорт в руках держу

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 18 февраля Александр Лукашенко приехал на свой избирательный участок в университет физкультуры на час позже обычного. Как потом пояснил, пересматривал прыжки в квалификации фристайлиста Антона Кушнира (накануне чемпион прошлых Игр остался в шаге от финала, — Ред.). Еще одна возможность подумать о спорте была у президента в кабинке для голосования: по президентскому округу в местные депутаты выдвинулся известный хоккейный вратарь Виталий Коваль. Правда, в биографии на стенде об этом не было — Коваль временно не работает и за 2016 год не имел дохода. По терминологии последнего времени, считай, тунеядец.

У информационного стенда президент не остановился, направился к наблюдателям.

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— Если есть замечания, говорите сразу, — сказал президент, широко улыбаясь и пожимая руки всем наблюдателям. Их предсказуемо не было. Напомним, местные выборы — самая неинтересная кампания, тут давно отменен порог явки, нет обязательств звать международных наблюдателей, а те, кто все же сел смотреть за ходом голосования почти сплошь БРСМ, «Белая Русь» и профсоюзы, т.е. считай сама власть.

— Даже не вмещаетесь, члены комиссии! Приветствую. Ваза есть? Давайте с этим (с оберточной бумагой, — Ред.) поставим, я старался, такой букет вам подготовил, — сопровождающие подали президенту букет. Ваза была занята, президент цветок подвинул, его букет влез. Попросил только долить воды.

К слову, обычно цветы приносил младший сын Николай. На президентских выборах 2010 года маленький Коля даже оттягивал отца за руку от журналистов, на выборах 2015 уже подрос — ждал, когда отец закончит общение в паре десятков метров. Сейчас 13-летний Николай не пришел, он уже ростом с отца и через 5 лет сам получит право голосовать.

Выдача бюллетеня занимает секунды.

— Это надо свою подпись поставить? А то будут претензии от наблюдателей. Раз в несколько лет паспорт в руках держу, — пошутил Лукашенко, расписался за полученный бюллетень и на секунду зашёл в кабинку. — Где тут поменьше? Наверное, сюда, — бросил в правую урну свой бюллетень. Говорит, с выбором своего кандидата определился до прихода на участок.

— Должен вам намек сделать: за действующего человека, который работает и приносит пользу нашему государству. Это главный мотив для меня как президента. Поэтому за активного, действующего, работающего человека, — объяснил президент свой выбор кандидата. У временно неработающего хоккеиста Коваля тут конкурент из бюджетной сферы — директор гимназии Кушняров.

Пять минут президент уделил выборам, десять — возмущался судейством на Олимпиаде в Пхенчхане, где в основной финал не вышел наш Антон Кушнир. Оказалось, ночью был подключен МИД и наше посольство в Корее.

— За 20 лет, что я работаю президентом Национального олимпийского комитета, я ни разу не был на этих сессиях МОК, мне надо там побывать, чтобы это сонное политизированное царство там расшевелить! Кто сильнее политически, тот и получает медаль — а так быть не должно, — видно, что спортивная несправедливость сильно разозлила президента.

После этого президент в очередной раз прошел вдоль стендов самого нарядного буфера. На прилавках тут опять фаршированные запеченные поросята украшенные майонезом.

Белорусские выборы последних десятилетий тоже проходят предсказуемо.

— Избирательная кампания была в целом спокойная. Я б сказала — толерантная, — сказала глава ЦИК Лидия Ермошина в эфире ОНТ.