Спиритизм, шаманы, Распутин. Какова коррупция на высшем уровне в Корее

Источник: AP 2018

К логическому завершению подошел самый громкий коррупционный скандал в новейшей истории Южной Кореи. К 20 годам лишения свободы приговорили Чхве Сун Силь — подругу детства экс-президента страны Пак Кын Хе. Она оказывала решающее влияние на многие ключевые политические решения, руководствуясь в том числе общением с духами и гаданием.

Планшет в мусорке как ключ к дворцовому перевороту

30 октября 2016 года южнокорейский президент Пак Кын Хе приехала на допрос в главную прокуратуру Сеула. Она планировала объяснить следователям, действительно ли она выдавала государственные секреты страны своей подруге детства Чхве Сун Силь, обращаясь к ней за советом. Допрос закончился, не начавшись, когда в здание прокуратуры въехал экскаватор. Управлявший им 45-летний мужчина объяснил свой поступок так: «Чхве Сун Силь сказала, что заслуживает смерти за свое преступление, ну я и пришел помочь ей умереть». Он был уверен, что на допрос пришла именно подруга президента, а не сама глава государства.

Читайте также Махачкалинские трудяги

К этому моменту по всей стране бушевали антиправительственные митинги, которые достигли невиданных по корейским меркам масштабов. Чучела президента и ее подруги сжигали на площадях, манифестанты дрались с полицией и закидывали яйцами и туалетной бумагой президентскую резиденцию. Рейтинги правящей партии буквально за месяц обрушились с 52 до 17%. Спустя несколько месяцев Пак Кын Хе была отстранена от власти.

Колоссальный скандал разыгрался после того, как к ведущему южнокорейскому изданию «Чосон Ильбо» попали конфиденциальные правительственные документы. По версии журналистов, досье из 200 государственных бумаг, рабочей переписки и прочего они откопали буквально в мусоре — на выброшенном планшете.

Однако скорее всего документы изданию «слил» кто-то из правительственных чиновников высшего ранга, чье имя так и осталось не названным, рассказал АиФ.ru заведующий отделом Кореи и Монголии Института Востоковедения РАН Александр Воронцов.

Согласно этим документам, Чхве Сун Силь вносила правки в речи президента и оказывала влияние на политику страны и кадровые решения.

К примеру, она контролировала бюджет зимней Олимпиады в Пхёнчхане, где её семья владеет большими участками земли. Ключевые решения во внешней политике также принимались Чхве Сун Суль чуть ли не единолично. При этом она не только не занимала никаких официальных постов, но даже не смогла закончить университет.

Читайте также Как корейская деревня стала самым напряженным местом в мире

По мнению экспертов АиФ.ru, во многом «благодаря» её советам в отношениях между Сеулом и Пхеньяном начался полномасштабный кризис, всё сотрудничество было свернуто, а КНДР принялась форсированными темпами развивать ракетную программу. Всё потому, что в Сеуле окончательно решили задавить северного соседа санкциями.

Как подружки шли к успеху

Чхве Сун Силь и Пак Кын Хе познакомились ещё в детстве благодаря дружбе своих отцов, лидера псевдохристианского культа «Церковь вечной жизни» Чхве Тхэ Мин и южнокорейского диктатора Пак Чон Хи. «Церковь вечной жизни» появилась в Южной Корее в середине 60-х годов. Течение представляло собой своеобразный сплав протестантизма с буддизмом и традиционным шаманизмом. На службе в этой «церкви» проводились гадания, служители культа практиковали спиритизм. Довольно быстро она выросла из местечкового культа в крупнейшую южнокорейскую секту. Во многом этому помогли влиятельные прихожане, среди которых был Пак Чон Хи и другие южнокорейские чиновники, а также природное обаяние самого Чхве Тхэ Мина, которого за глаза называли «корейским Григорием Распутиным».

Пак Кын Хе особенно сблизилась с Чхве Тхэ Мином и его дочерью после того, как ее отец был убит в 1979 году (его застрелил глава корейской разведки). Наставником молодой девушки Тхэ Мин стал после того, как он рассказал, что ему во сне являлась ее мать (она умерла пятью годами ранее) и просила о помощи. The New York Times со ссылкой на сотрудников американского посольства в Сеуле писала, что Чхве Тхэ Мин использовал свое влияние, чтобы дочь убитого диктатора не затерялась во власти. Тогда же Чхве Сун Силь, которая возглавляла молодежное крыло «Церкви вечной жизни», стала верной подругой Пак Кын Хе.

Их дружба приносила ощутимые плоды. Сун Суль продвигала на работу в президентскую администрацию своих людей, в том числе бывшего мужа.

Влияние женщины не было секретом — именно к ней на поклон шли крупнейшие корпорации страны, если им что-то было нужно от государства.

Только компания Samsung потратила на взятки Сун Силь $37 млн. Эти деньги официально шли на спонсирование благотворительных программ в фонды, которые принадлежали подруге президента. Общая сумма полученных ею средств таким образом могла превысить $100 млн. Во взятках Сун Силь подозреваются такие компании, как LG, Lotte, Hyundai.

«Я совершила грех и заслуживаю смерти»

После того, как документы о влиянии Чхве Сун Силь на президента были опубликованы, обе женщины пытались все отрицать. Сун Силь через некоторое время после начала расследования бежала в Германию, однако потом самостоятельно вернулась в Корею, опасаясь депортации.

Перед тем как сдаться следователям, она попросила прощения у жителей страны и сказала: «Я совершила грех и заслуживаю смерти».

В июне 2017 года Сун Силь приговорили к трем годам тюрьмы за незаконное получение привилегий. Она до последнего момента настаивала на своей невиновности. На прошлой неделе завершилось ещё одно судебное разбирательство. Суд признал Сун Силь виновной в оказании давления, взяточничестве, использовании своего положения и связей с президентом в корыстных и личных целях. За это она получила еще 20 лет заключения и штраф $17 млн.