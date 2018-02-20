Американская секретная ракета попала на видео

Журналистам удалось запечатлеть Astra после стендовых огневых испытаний двигательной установки первой ступени носителя. В Astra Space отказались от комментариев.

Astra Space, отмечает телеканал, не распространяется о своей деятельности в СМИ, однако активно взаимодействует с властями и военными. В частности, для испытаний ракеты компания использует помещения авиабазы ВМС США Аламеда в Калифорнии. Источник телеканала сообщил, что в стартапе работает сто человек.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Ihk-zJqLu3A?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Носитель Astra рассчитан на выведение на околоземную орбиту до ста килограммов полезной нагрузки. Число ступеней ракеты, в высоту достигающей 12 метров, как и количество двигателей первой ступени, неизвестно.