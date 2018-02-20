На Южном Урале программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» продлены на 2018 год
В Челябинской области будет продолжена реализация программы «Земский доктор». На заседании правительства области утвердили порядок предоставления единовременных компенсационных выплат врачам и фельдшерам на 2018 год, сообщили Накануне.RU в
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