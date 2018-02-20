На Южном Урале программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» продлены на 2018 год

Единовременные компенсационные выплаты врачам и фельдшерам, поступившим на работу в сельские населенные пункты на условиях полного рабочего дня, составляют 1 млн руб. для врачей и 500 тыс. руб. для фельдшеров.

«Программа важная. В этом году ее расширили для медицинских работников малых городов с населением до 50 тысяч человек», — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

Стоит отметить, что за время действия программ в сельские больницы трудоустроились 566 врачей и 25 фельдшеров.