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13:08 (мск), источник: Nakanune.ru

На Южном Урале программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» продлены на 2018 год

В Челябинской области будет продолжена реализация программы «Земский доктор». На заседании правительства области утвердили порядок предоставления единовременных компенсационных выплат врачам и фельдшерам на 2018 год, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Единовременные компенсационные выплаты врачам и фельдшерам, поступившим на работу в сельские населенные пункты на условиях полного рабочего дня, составляют 1 млн руб. для врачей и 500 тыс. руб. для фельдшеров.

«Программа важная. В этом году ее расширили для медицинских работников малых городов с населением до 50 тысяч человек», — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

Стоит отметить, что за время действия программ в сельские больницы трудоустроились 566 врачей и 25 фельдшеров.

В 2018 году на реализацию программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» предусмотрены средства в размере 94 млн руб. Это позволит предоставить выплаты 73 врачам и 42 фельдшерам.

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