Претендент на госслужбу должен быть безупречен с точки зрения закона — эксперт

«Я не могу сказать, что из изложенных фактов достоверно, а что нет (незакрытые банковские счета за рубежом и наличие иностранной недвижимости — прим. РАПСИ). Насколько мне известно, Грудинин говорит, что счета закрыл, хотя по факту это никак не подтверждено, конечно. Думаю, если бы Грудининым были совершены явные нарушения закона, ЦИК снял бы его с выборов. Но отсутствие четкого решения ЦИК означает, что явных нарушений закона с его стороны просто нет. Что касается его планов или планов партии, то отмечу, что кандидат на должность президента должен быть безупречен с точки зрения закона. Именно закона, а не его интерпретации кем-либо. Требования к высоким должностям аналогичны, как и к кандидату в президенты, поэтому при наличии иностранных активов, например, невозможно занять высокий пост — ни министерский, ни какой-либо другой», — сказал Мельников.