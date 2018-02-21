Претендент на госслужбу должен быть безупречен с точки зрения закона — эксперт

По сообщениям СМИ, в Коммунистической партии РФ допустили, что кандидат в президенты Павел Грудинин, в случае проигрыша на выборах в Президенты РФ, сможет претендовать на место министра сельского хозяйства или иной высокий пост.
«Я не могу сказать, что из изложенных фактов достоверно, а что нет (незакрытые банковские счета за рубежом и наличие иностранной недвижимости — прим. РАПСИ). Насколько мне известно, Грудинин говорит, что счета закрыл, хотя по факту это никак не подтверждено, конечно. Думаю, если бы Грудининым были совершены явные нарушения закона, ЦИК снял бы его с выборов. Но отсутствие четкого решения ЦИК означает, что явных нарушений закона с его стороны просто нет. Что касается его планов или планов партии, то отмечу, что кандидат на должность президента должен быть безупречен с точки зрения закона. Именно закона, а не его интерпретации кем-либо. Требования к высоким должностям аналогичны, как и к кандидату в президенты, поэтому при наличии иностранных активов, например, невозможно занять высокий пост — ни министерский, ни какой-либо другой», — сказал Мельников.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в середине февраля призвала кандидата в президенты от КПРФ Грудинина предоставить информацию о закрытии всех иностранных счетов. По словам Памфиловой, тема иностранных банковских счетов Грудинина «крайне неприятна», поскольку из-за неё противники кандидата требуют снять его с выборов, а сторонники обвиняют ЦИК в излишней строгости.
Выборы Президента РФ состоятся 18 марта.
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