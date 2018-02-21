Главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин

«За него депутаты проголосовали единогласно», — сообщил Николай Скобеев.
Вторым кандидатом на пост главы района, рекомендованным комиссией, был директор МКУ Железнодорожного района Самары «Центр обеспечения» Максим Краснов.
Как рассказал Николай Скобеев, Вадим Тюнин известен ему и многим депутатам по работе в Железнодорожном районе в качестве руководителя управляющей компании, называвшейся «ПТС», а затем и как глава департамента ЖКХ Самары (этот пост он покинул в декабре 2015 г.). Депутат отметил, что сотрудничал с Вадимом Тюниным достаточный период времени и сделал о нем положительные выводы.
Напомним, конкурс по выбору главы Железнодорожного района Самары был объявлен после ухода с этого поста Елены Лапушкиной, которую в конце 2017 г. избрали главой Самары.
Заявки от претендентов на участие в конкурсе принимались с 18 января до 16 февраля. Всего их было подано шесть.
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