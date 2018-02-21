Главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин

Как рассказал Николай Скобеев, Вадим Тюнин известен ему и многим депутатам по работе в Железнодорожном районе в качестве руководителя управляющей компании, называвшейся «ПТС», а затем и как глава департамента ЖКХ Самары (этот пост он покинул в декабре 2015 г.). Депутат отметил, что сотрудничал с Вадимом Тюниным достаточный период времени и сделал о нем положительные выводы.