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13:16 (мск), источник: Kazinform

Министр финансов РК не советует покупать биткоины

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — О том, стоит ли покупать биткоины, рассказал министр финансов Республики Казахстан Бахыт Султанов в ходе отчета акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова по социально-экономическому развитию региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Reuters
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«Я бы не рекомендовал, поскольку в истории курса биткоина не отметилось какой-то стабильности, уверенности в будущем, — сказал министр финансов РК. — У нашей страны есть свои возможности. Если у вас есть какие-то средства, то их, конечно, надо доверять своей экономике».

Также Бахыт Султанов отметил различные способы вкладывать деньги в казахстанскую экономику.

«У нас существуют свои различные инструменты. Например, можно брать микрокредиты, можно вкладываться в недвижимость — у нас вводятся миллионы квадратных метров. Лучше, конечно, средства сберегать через надежные инструменты, которые по карману человеку. Биткоины — это большой вопрос и я бы не рекомендовал», — сказал Б. Султанов.

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