Министр финансов РК не советует покупать биткоины

«Я бы не рекомендовал, поскольку в истории курса биткоина не отметилось какой-то стабильности, уверенности в будущем, — сказал министр финансов РК. — У нашей страны есть свои возможности. Если у вас есть какие-то средства, то их, конечно, надо доверять своей экономике».