Министр финансов РК не советует покупать биткоины
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — О том, стоит ли покупать биткоины, рассказал министр финансов Республики Казахстан Бахыт Султанов в ходе отчета акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова по
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — О том, стоит ли покупать биткоины, рассказал министр финансов Республики Казахстан Бахыт Султанов в ходе отчета акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова по
«Я бы не рекомендовал, поскольку в истории курса биткоина не отметилось
Также Бахыт Султанов отметил различные способы вкладывать деньги в казахстанскую экономику.
«У нас существуют свои различные инструменты. Например, можно брать микрокредиты, можно вкладываться в недвижимость — у нас вводятся миллионы квадратных метров. Лучше, конечно, средства сберегать через надежные инструменты, которые по карману человеку. Биткоины — это большой вопрос и я бы не рекомендовал», — сказал Б. Султанов.
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