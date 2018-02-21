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21 февраля, источник: ТАСС

Кириенко призывает «не забюрократить» добровольческое движение в России

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Председатель оргкомитета по проведению Года добровольца в РФ, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко призвал «не забюрократить» добровольческое движение и создать все необходимые условия для дальнейшего развития волонтерства в стране.

Источник: РИА "Новости"

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ «О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)» в 2018 году. По словам президента, проведение Года добровольца станет признанием заслуг перед обществом и оценкой колоссального вклада волонтеров в развитие страны.

«Очевидно, что сегодня волонтеры в России — это очень мощный отряд, порядка 15% граждан нашей страны участвуют в добровольческих проектах, и еще большее количество людей говорит о том, что с радостью приняли бы участие, если будут понимать, как это можно сделать, если им будут представлены соответствующие возможности. <…> Наша задача в этот год волонтера — создать необходимые условия для ведения волонтерской деятельности, собственно, с этого год и начался», — сказал Кириенко на первом заседании оргкомитета.

Вместе с тем, первый замглавы кремлевской администрации отметил, что федеральным собранием уже принят закон о волонтерстве и добровольчестве, который обеспечивает создание необходимой поддержки.

Он также призвал организовать работу таким образом, чтобы «не забюрократить добровольческое и волонтерское движение».

«Самая главная его ценность и уникальность заключается в том, что оно [добровольчество, волонтерство] двигается не сверху вниз, а снизу вверх. Это инициативы людей, у которых горят глаза, болит душа за самые разные направления нашей общественной жизни», — подчеркнул он.

Год добровольца

Фирменный стиль Года добровольца в РФ Кириенко поручил разработать до 1 марта Росмолодежи и Роспатриотцентру. Функционал дирекции по проведению Года добровольца предложила взять на себя Росмолодежь.

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В ходе заседания были определены и утверждены основные задачи проведения Года волонтерства в РФ. Среди них: повышение уровня информированности о добровольчестве и его общественное признание, распространение лучших практик, развитие системной поддержки добровольчества, а также создание возможностей для самореализации человеческого потенциала через добровольчество.

План ориентирован на проведение мероприятий во всех сферах реализации таких добровольческих инициатив, как образование, здравоохранение, культура, социальная поддержка населения, физкультура и спорт, охрана окружающей среды и ликвидация последствий ЧС.

«Долгосрочным результатом проведения в РФ Года добровольца (волонтера) должен стать устойчивый рост числа граждан и организаций, участвующих в добровольческой деятельности, расширение масштабов реализуемых ими программ и проектов», — говорится в утвержденном плане мероприятий.

Волонтерство в здравоохранении

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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что медицинское волонтерство уже присутствует в РФ. Не менее 13 тыс. волонтеров-медиков задействованы сейчас по всей стране. Медицинские добровольцы уже представлены во всех федеральных округах РФ. По ее словам, некоторые области здравоохранения особенно нуждаются в помощи добровольцев. Так, к примеру, очень востребованы волонтеры в паллиативной медицине — для помощи пациентам как в медучреждениях, так и на дому.

Кроме того, министр отметила, что в настоящее время прорабатывается вопрос создания и внедрения электронных книжек волонтеров, которые впоследствии будут синхронизированы с порталом «Добровольцы России».

Волонтерство в образовании

Министр образовании и науки РФ Ольга Васильева в ходе заседания сообщила, что к 2020 году в волонтерской деятельности должно быть задействовано большинство российских вузов.

«Мы стремимся к тому, чтобы не менее 70% от общего числа вузов. <…> Мы хотим, чтобы к 2020 году добровольческие объединения охватили практически все вузы нашей страны», — сказала Васильева. Она также отметила, что в каждом вузе уже сейчас есть большое количество студентов, которые хотят и готовы этим заниматься.

Васильева также предложила в Год добровольца провести конкурс, посвященный волонтерскому движению. «Я думаю, что он отклик найдет», — добавила министр.

Справка
«Россия – страна возможностей»: как это работаетНа XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который прошел в Сочи в конце октября, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко представил платформу «Россия — страна возможностей», создание которой было санкционировано лично президентом Путиным. Подробно рассказываем о входящих в нее проектах.
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18 февраля© Ньюстюб
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