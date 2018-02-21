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21 февраля, источник: Интерфакс

Президент Сербии снова пообещал никогда не вводить санкций против России

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Сербия не будет предпринимать никаких действий против интересов Москвы, заявил в среду президент этой страны Александр Вучич по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Источник: Reuters

«Сербия не изменит свою политику в отношении Российской Федерации. Сербия не будет вводить санкции в отношении РФ», — заявил он, отвечая на вопрос о том, изменится ли политика Сербии в связи с новой доктриной ЕС.

Со своей стороны, Лавров выразил сомнение в том, что требование к партнерам Евросоюза вести антироссийскую политику может быть долговременным.

Александр Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России
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19 декабря 2017© Ньюстюб
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