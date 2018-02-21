Президент Сербии снова пообещал никогда не вводить санкций против России
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Сербия не будет предпринимать никаких действий против интересов Москвы, заявил в среду президент этой страны Александр Вучич по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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