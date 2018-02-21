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21 февраля, источник: Uzdaily.uz

Назначены новые заместители генпрокурора

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 февраля 2018 года назначил двух заместителей генерального прокурора.

Источник: Uzdaily.uz

В частности, глава Узбекистана назначил Эркабая Таджиева на пост первого заместителя генерального прокурора Узбекистана. До этого он работал заместителем генпрокурора.

Также указом Президента Саидлазиз Саидкаримов стал заместителем генерального прокурора страны.

Саидкаримов ранее работал заместителем начальника организационно-контрольного и аналитического управления Генеральной прокуратуры.

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