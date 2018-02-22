Трамп обещает ввести «очень строгие проверки» для разрешения на оружие

Источник: AP 2018

На прошлой неделе дискуссии об ограничениях возобновились с новой силой на фоне стрельбы в школе города Паркленд во Флориде, где бывший ученик застрелил 17 человек.

«Мы будем очень строги в плане проверок (для разрешения на оружие — ред.), очень строги в плане проверок психического здоровья», — сказал Трамп в среду на встрече с учителями и учащимися школ, включая школу города Паркленд.

По его словам, на следующей неделе планируется обсудить тему безопасности в школах с представителями ряда штатов.

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«Мы будем отбирать наиболее серьезные предложение, наиболее важные предложения, которые сработают, и мы сделаем так, чтобы они сработали», — сказал президент.

Ранее Трамп уже призвал обе основные партии в США поддержать усиление проверок покупателей при продаже огнестрельного оружия.

В США право на ношение оружия гарантировано Второй поправкой к конституции. Влиятельное оружейное лобби выступает против каких-либо дальнейших ограничений на покупку оружия. Тем не менее, согласно опросам, подавляющее большинство американцев поддерживают усиление проверок.