Трамп обещает ввести «очень строгие проверки» для разрешения на оружие

На прошлой неделе дискуссии об ограничениях возобновились с новой силой на фоне стрельбы в школе города Паркленд во Флориде, где бывший ученик застрелил 17 человек.
«Мы будем очень строги в плане проверок (для разрешения на оружие — ред.), очень строги в плане проверок психического здоровья», — сказал Трамп в среду на встрече с учителями и учащимися школ, включая школу города Паркленд.
По его словам, на следующей неделе планируется обсудить тему безопасности в школах с представителями ряда штатов.
«Мы будем отбирать наиболее серьезные предложение, наиболее важные предложения, которые сработают, и мы сделаем так, чтобы они сработали», — сказал президент.
Ранее Трамп уже призвал обе основные партии в США поддержать усиление проверок покупателей при продаже огнестрельного оружия.
В США право на ношение оружия гарантировано Второй поправкой к конституции. Влиятельное оружейное лобби выступает против каких-либо дальнейших ограничений на покупку оружия. Тем не менее, согласно опросам, подавляющее большинство американцев поддерживают усиление проверок.
Сейчас судимость, наличие психической болезни и другие факторы могут помешать потенциальному покупателю приобрести оружие, однако эта система часто дает сбои, в том числе и в резонансных случаях массовой стрельбы. Трамп в ходе предвыборной кампании выступал против ограничений на оружие.
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