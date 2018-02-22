Андрей Травников поздравил военнослужащих с 23 февраля
Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников провел прием военнослужащих и ветеранов боевых действий в честь Дня защитника Отечества.
Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников провел прием военнослужащих и ветеранов боевых действий в честь Дня защитника Отечества.
В большом зале правительства Новосибирской области Андрей Травников вручил военнослужащим и ветеранам Почетные грамоты и благодарности губернатора Новосибирской области, памятные сувениры и ценные подарки.
Руководитель региона отметил, что День защитника Отечества наполнен особым смыслом. В его основе — понимание огромной значимости ратного труда, почитание доблести всех, кто защищает нашу Родину. Благодаря собравшихся за добросовестную службу, врио губернатора подчеркнул, что даже сейчас, в мирное время, им приходится совершать боевые подвиги, бороться с терроризмом, охранять границы и важные государственные объекты, поддерживать стабильность в обществе.
В мероприятии принял участие командующий 41-й общевойсковой армией
В Государственном концертном зале имени Каца врио губернатора принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества. В своем приветственном слове Андрей Травников подчеркнул, что в сегодняшнем меняющемся мире вопрос защиты Отечества — очень широкий и разносторонний. «Фронт этой защиты — не только границы на карте. Это и защита нашей истории, работа историков в архивах, работа с молодым поколением, бережное сохранение семейных архивов».
Руководитель региона вместе с полномочным представителем Президента России в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло, командующим Сибирским округом войск национальной гвардии Российской Федерации
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