Андрей Травников поздравил военнослужащих с 23 февраля

В большом зале правительства Новосибирской области Андрей Травников вручил военнослужащим и ветеранам Почетные грамоты и благодарности губернатора Новосибирской области, памятные сувениры и ценные подарки.

Руководитель региона отметил, что День защитника Отечества наполнен особым смыслом. В его основе — понимание огромной значимости ратного труда, почитание доблести всех, кто защищает нашу Родину. Благодаря собравшихся за добросовестную службу, врио губернатора подчеркнул, что даже сейчас, в мирное время, им приходится совершать боевые подвиги, бороться с терроризмом, охранять границы и важные государственные объекты, поддерживать стабильность в обществе.

В мероприятии принял участие командующий 41-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Александр Завизьон. От имени военного совета 41-й общевойсковой армии он вручил Андрею Травникову памятный знак и заверил, что солдаты и офицеры 41-й армии всегда рядом с жителями Новосибирской области.

В Государственном концертном зале имени Каца врио губернатора принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества. В своем приветственном слове Андрей Травников подчеркнул, что в сегодняшнем меняющемся мире вопрос защиты Отечества — очень широкий и разносторонний. «Фронт этой защиты — не только границы на карте. Это и защита нашей истории, работа историков в архивах, работа с молодым поколением, бережное сохранение семейных архивов».