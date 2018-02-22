После скандала в Челябинске прокуратура проверит все детдома и интернаты УрФО
Так распорядилась генеральная прокуратура России.
Так распорядилась генеральная прокуратура России.
Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев поручил организовать проверки всех организаций для
— Необходимо проверить, как исполняются все требования закона о защите прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в организациях для
К проверкам также собираются привлекать другие правоохранительные и надзорные органы. Эта работа взята на контроль.
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