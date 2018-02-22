После скандала в Челябинске прокуратура проверит все детдома и интернаты УрФО

Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев поручил организовать проверки всех организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые находятся на территории Уральского федерального округа. Это ответная мера на скандал под Челябинском, где воспитанники интерната обвинили педагогов в насилии.

— Необходимо проверить, как исполняются все требования закона о защите прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в иных организациях социального обслуживания, — говорят в прокуратуре.