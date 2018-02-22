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13:11 (мск), источник: Комсомольская правда

После скандала в Челябинске прокуратура проверит все детдома и интернаты УрФО

Так распорядилась генеральная прокуратура России.

Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев поручил организовать проверки всех организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые находятся на территории Уральского федерального округа. Это ответная мера на скандал под Челябинском, где воспитанники интерната обвинили педагогов в насилии.

— Необходимо проверить, как исполняются все требования закона о защите прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в иных организациях социального обслуживания, — говорят в прокуратуре.

К проверкам также собираются привлекать другие правоохранительные и надзорные органы. Эта работа взята на контроль.

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