Савченко предрекла «большую войну»

Источник: РИА Новости

По мнению парламентария, миротворческая миссия не сможет решить вооруженный конфликт в Донбассе.

«Я думаю, выхода есть два: года через четыре — максимум пять нас ждет большая война, где будут делиться границы не только Украины, а России и Европы в целом. И Украина, к сожалению, будет полигоном», — предположила Савченко.

Другой вариант развития событий, по мнению политика, это «смена власти на Украине, смена власти в России и другие непредсказуемые пути».

Савченко не раз привлекала внимание СМИ своими неоднозначными высказываниями и поступками. Так, в эфире телеканала NewsOne она заявила о том, что украинцы с четвертого-пятого века до нашей эры «становились индивидуалистами».