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01:08 (мск), источник: РИА Новости

Савченко предрекла «большую войну»

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Через несколько лет наступит «большая война», которая затронет не только Украину и Россию, но и другие страны Европы. Об этом заявила депутат Верховной рады Надежда Савченков эфире телеканала ZIK.

Источник: РИА Новости

По мнению парламентария, миротворческая миссия не сможет решить вооруженный конфликт в Донбассе.

«Я думаю, выхода есть два: года через четыре — максимум пять нас ждет большая война, где будут делиться границы не только Украины, а России и Европы в целом. И Украина, к сожалению, будет полигоном», — предположила Савченко.

Другой вариант развития событий, по мнению политика, это «смена власти на Украине, смена власти в России и другие непредсказуемые пути».

Савченко не раз привлекала внимание СМИ своими неоднозначными высказываниями и поступками. Так, в эфире телеканала NewsOne она заявила о том, что украинцы с четвертого-пятого века до нашей эры «становились индивидуалистами».

Кроме того, ранее нардеп сообщила о намерении баллотироваться в президенты и уже начала собирать деньги на предвыборную кампанию.

Савченко выматерилась 11 раз за 20 секунд, говоря об украинской политике
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