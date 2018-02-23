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13:10 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов рассказал, кто отстоял Крым в 2014 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем защитника Отечества, а также с четвертой годовщиной создания народного ополчения Крыма, подчеркнув, что его бойцы помогли крымчанам отстоять республику в дни «Крымской весны» 2014 года.

Источник: РИА "Новости"

Народному ополчению Крыма исполняется четыре года — в этот день в 2014 году крымчане объединились в знак протеста против массовых беспорядков в Киеве.

В пятницу утром в центре Симферополя у памятника «Народному ополчению всех времен» состоялся митинг. В 2014 году ополчение помогло обеспечить общественный порядок в период референдума, по итогам которого полуостров вошел в состав России. Инициатором создания ополчения выступил тогда депутат крымского парламента, лидер партии «Русское единство» Сергей Аксенов.

«Мы помним, как четыре года назад, в 2014 году, мы с вами собирались возле Государственного совета Республики Крым, тогда это был Верховный совет. Как мы готовились отражать атаки националистов, которые пугали нас “поездами дружбы” и так далее. Объединившись, мы вместе приняли важное и судьбоносное решение и отстояли нашу республику», — сказал Аксенов на митинге, посвященном созданию народного ополчения Крыма.

«С праздником вас, дорогие друзья, благодарю вас за бесстрашие, за вашу позицию, за то, что вы тогда проявили характер, пришли на площадь и благодаря этому все состоялось. С праздником!» — сказал Аксенов.

На центральной площади Симферополя выставлены образцы военной техники — танк Т-72, бронемашины «Рысь» и «Тайфун», установки залпового огня, артиллерии, зенитные орудия. Жители города, дети знакомятся с вооружением, для них военные провели показательные выступления с демонстрацией приемов рукопашного боя.

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