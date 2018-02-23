Аксенов рассказал, кто отстоял Крым в 2014 году

Источник: РИА "Новости"

Народному ополчению Крыма исполняется четыре года — в этот день в 2014 году крымчане объединились в знак протеста против массовых беспорядков в Киеве.

В пятницу утром в центре Симферополя у памятника «Народному ополчению всех времен» состоялся митинг. В 2014 году ополчение помогло обеспечить общественный порядок в период референдума, по итогам которого полуостров вошел в состав России. Инициатором создания ополчения выступил тогда депутат крымского парламента, лидер партии «Русское единство» Сергей Аксенов.

«Мы помним, как четыре года назад, в 2014 году, мы с вами собирались возле Государственного совета Республики Крым, тогда это был Верховный совет. Как мы готовились отражать атаки националистов, которые пугали нас “поездами дружбы” и так далее. Объединившись, мы вместе приняли важное и судьбоносное решение и отстояли нашу республику», — сказал Аксенов на митинге, посвященном созданию народного ополчения Крыма.

«С праздником вас, дорогие друзья, благодарю вас за бесстрашие, за вашу позицию, за то, что вы тогда проявили характер, пришли на площадь и благодаря этому все состоялось. С праздником!» — сказал Аксенов.