Секретарь Совета безопасности РФ принял делегацию Узбекистана
Cекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с Министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым и секретарем Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Виктором Махмудовым.
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