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00:05 (мск), источник: Sputnik.md

Парламент Молдовы решил судьбу одного из членов кабмина Филипа

Молдавские депутаты обсудили деятельность министерства экономики и инфраструктуры страны и вынесли вердикт в отношении руководителя этого ведомства.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Депутаты парламента Молдовы не смогли выразить персональный вотум недоверия министерству экономики и инфраструктуры под руководством Кирилла Габурича.

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Инициаторами вотума недоверия выступили депутаты парламентской фракции Партии социалистов Республики Молдова. По мнению социалистов, экономика республики находится в тяжелом состоянии, а работа министерства идет в неправильном направлении и не представляет интересы граждан. Авторы инициативы среди прочего просили проанализировать тарифы на жилищно-коммунальные услуги, газ и другие.

Председатель парламента республики Андриан Канду сообщил, что для выражения вотума недоверия необходимы голоса большинства присутствующих на заседании депутатов, которых на момент голосования в зале был 51. Однако за выражение вотума недоверия не высказался ни один парламентарий. В знак протеста еще до голосования зал заседаний покинули депутаты-социалисты.

Ранее в Партии социалистов заявляли о намерении на первых пленарных заседаниях весенне-летней сессии парламента выступить с инициативой о вынесении вотума недоверия новым членам правительства страны, утвержденным, по их мнению, в обход Конституции республики. Габурич стал министром экономики и инфраструктуры Молдовы 10 января 2018 года. Он заменил на этом посту Октавиана Калмыка, который на данный момент стал советником молдавского премьера Павла Филипа. Габурич занимал пост главы правительства с февраля по июнь 2015 года.

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