Парламент Молдовы решил судьбу одного из членов кабмина Филипа

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Депутаты парламента Молдовы не смогли выразить персональный вотум недоверия министерству экономики и инфраструктуры под руководством Кирилла Габурича.

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Инициаторами вотума недоверия выступили депутаты парламентской фракции Партии социалистов Республики Молдова. По мнению социалистов, экономика республики находится в тяжелом состоянии, а работа министерства идет в неправильном направлении и не представляет интересы граждан. Авторы инициативы среди прочего просили проанализировать тарифы на жилищно-коммунальные услуги, газ и другие.

Председатель парламента республики Андриан Канду сообщил, что для выражения вотума недоверия необходимы голоса большинства присутствующих на заседании депутатов, которых на момент голосования в зале был 51. Однако за выражение вотума недоверия не высказался ни один парламентарий. В знак протеста еще до голосования зал заседаний покинули депутаты-социалисты.