Парламент Молдовы решил судьбу одного из членов кабмина Филипа
Молдавские депутаты обсудили деятельность министерства экономики и инфраструктуры страны и вынесли вердикт в отношении руководителя этого ведомства.
Молдавские депутаты обсудили деятельность министерства экономики и инфраструктуры страны и вынесли вердикт в отношении руководителя этого ведомства.
КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Депутаты парламента Молдовы не смогли выразить персональный вотум недоверия министерству экономики и инфраструктуры под руководством Кирилла Габурича.
Инициаторами вотума недоверия выступили депутаты парламентской фракции Партии социалистов Республики Молдова. По мнению социалистов, экономика республики находится в тяжелом состоянии, а работа министерства идет в неправильном направлении и не представляет интересы граждан. Авторы инициативы среди прочего просили проанализировать тарифы на
Председатель парламента республики Андриан Канду сообщил, что для выражения вотума недоверия необходимы голоса большинства присутствующих на заседании депутатов, которых на момент голосования в зале был 51. Однако за выражение вотума недоверия не высказался ни один парламентарий. В знак протеста еще до голосования зал заседаний покинули
Ранее в Партии социалистов заявляли о намерении на первых пленарных заседаниях
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