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14:04 (мск), источник: ТАСС

Больше тысячи человек собрались на митинг в защиту русских школ в Латвии

РИГА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Свыше тысячи человек собрались в субботу в одном из центральных парков Риги на митинг против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Акция протеста приурочена к 229 годовщине открытия первой русской школы Латвии, передает с места событий корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

В руках у участников манифестации плакаты с надписями «Русским детям — русские школы», «Реформа — насильственная ассимиляция», «Хочу учиться на родном языке», «Реформа — бред. Реформе — нет», «Каждому русофобу по крепкому гробу», «Рабы не мы. Рабы немы», «Детей не отдадим». Собравшиеся также скандируют «Руки прочь от русских школ» и «Русский — родной, латышский — второй».

Среди участников акции — активисты Штаба защиты русских школ, партии «Русский союз Латвии» (РСЛ), Латвийского комитета по правам человека, Русской общины Латвии, Латвийского антинацистского комитета, а также депутаты Европарламента от республики Татьяна Жданок и Андрей Мамыкин.

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«Наше мероприятие проходит под лозунгом “Русской школе быть!”, как сказала Екатерина Великая 229 лет тому назад, подписав указ об основании здесь первой русской светской школы. Мы сейчас не только требуем от латвийских властей взяться за ум и остановить реформу в русских школах страны, но мы также обращаемся и к международному сообществу, со стороны которого виден и заметен интерес к тому, что происходит в республике. Мы начинаем сбор подписей под обращением жителей Латвии в разные международные структуры, которые намерены передать в Еврокомиссию, ЮНЕСКО, ПАСЕ и ООН, с просьбой призвать власти Латвии к соблюдению прав человека в отношении нацменьшинств», — сказал корреспонденту ТАСС представитель Штаба защиты русских школ и сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов.

По его словам, цель мероприятия — выразить протест против намерения правящих партий и правительства по сворачиванию русского образования в Латвии. «Особенность нашего сегодняшнего митинга в том, что в нем принимают участие люди, которые не могли принять участие в наших предыдущих протестных акциях в рабочие дни», — отметил он.

Попытки ликвидации русских школ

Парламент Латвии на этой неделе в первом чтении из трех принял разработанную минобрнауки и утвержденную правительством реформу, согласно которой школы нацменьшинств c 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке.

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Преподавание на русском предполагается оставить для таких предметов, как «русский язык», «русская литература» и «связанные с культурой и историей предметы». Ожидается, что постепенная реализация этой реформы начнется уже с 1 сентября будущего года. Чтобы реформа вступила в силу, ее еще в двух чтениях должен утвердить парламент, а затем подписать президент.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ ранее уже провели несколько массовых митингов и шествий против этой реформы. На разных сайтах общественных инициатив проводятся сборы подписей против этих планов.

Единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается иностранным. С 1 сентября 2004 года в республике уже была осуществлена вызвавшая массовые акции протеста реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения: в старших классах русских школ на русском языке можно преподавать только 40% предметов.

Тысячи человек в Риге протестуют против запрета русского языка в школах
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17 ноября 2017© Ньюстюб
9 комментариевк этой статье
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