Совбез ООН принял резолюцию об установлении в Сирии 30-дневного перемирия

Документ требует, чтобы все стороны «без промедления прекратили столкновения» и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.
В тексте отмечается, что режим прекращения огня не распространяется на военные операции против «Исламского государства»*, «Джебхат Ан-Нусры»* и «Аль-Каиды»* и других лиц и организаций, связанных с ИГ* и «Аль-Каидой»*.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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