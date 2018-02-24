Совбез ООН принял резолюцию об установлении в Сирии 30-дневного перемирия

Документ требует, чтобы все стороны «без промедления прекратили столкновения» и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.