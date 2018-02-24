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24 февраля, источник: РИА Новости

Совбез ООН принял резолюцию об установлении в Сирии 30-дневного перемирия

ООН, 24 фев — РИА Новости. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии и дальнейшем проведении гуманитарных операций в стране.

Источник: РИА Новости

Документ требует, чтобы все стороны «без промедления прекратили столкновения» и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

В тексте отмечается, что режим прекращения огня не распространяется на военные операции против «Исламского государства»*, «Джебхат Ан-Нусры»* и «Аль-Каиды»* и других лиц и организаций, связанных с ИГ* и «Аль-Каидой»*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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