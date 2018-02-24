Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-участница «Холостяка» раскрыла подробности сезона с Кридом
СМИ: Россия перебрасывает на Кавказ армию "беспрецедентной мощи"
Физкультура в школе оказалась важнее истории и географии
Заявление спортсмена пролило свет на ситуацию с Крушельницким
Наталия Орейро снялась в чувственной фотосессии
Как делят наследство Михаила ЗадорноваБывшая супруга предоставила в нотариальную контору действующее свидетельство о браке
Собчак сделала неожиданное заявление о Курила - СМИ
МОК обязан снять США и Канаду, но боится - СМИ
Крыша автостоянки рухнула на машины под тяжестью снега (видео)
Что подарить на 23 февраля: список желаний
МОК наложил запрет на медали россиян
Поляки открыли 2 фронт против Украины – Тягнибок
Наталия Орейро снялась в чувственной фотосессии
Полина Гагарина примерила роскошное платье-«хамелеон»
Мозг начинает стареть с 25 лет
Медики рассказали, как пережить морозы
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Ванна или душевая кабина: все за и против
Фоторепортажи
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
24 февраля, источник: РИА Новости

ЦИК проведет расследование после ошибки тульского избиркома

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. ЦИК России проводит служебное расследование из-за ошибочной публикации данных о явке в ходе проведения тренировки по подготовке к выборам президента РФ избиркомом в Тульской области, сообщил РИА Новости зампред ведомства Николай Булаев.

Источник: РИА "Новости"

Ранее СМИ сообщили, что территориальная комиссия в Тульской области в ходе тренировки по подготовке к выборам 18 марта разместила на сайте информацию о явке избирателей. Системный администратор ошибочно установил не тренировочный, а рабочий режим работы системы, поэтому данные попали на сайт.

Читайте также
Памфилова объяснила, почему в бюллетене у Путина самые короткие биографические сведения

«Допущена оплошность, когда учебный материал попал на официальный сайт. Идёт служебное расследование… Обязательно будет установлена причина, по которой это произошло. Для нас это дополнительное основание для того, чтобы учебная тренировка была ещё более досконально проанализирована и изучена», — сказал Булаев.

Он добавил, что не видит в этой ситуации «какого-то криминала, который кто-то пытается найти». По словам замглавы Центризбиркома, тренировочный учебный материал был выложен случайно по оплошности системного администратора.

«В данном случае произошла ошибка: вместо того чтобы отослать это на учебный сайт, он (системный администратор) отослал это на официальный портал… Понятно, что он не прав, понятно, что так нельзя было делать. Но не правы те, кто сейчас пытается придать этому особую значимость, найти какие-то знаки в этом событии… Это ошибка, её можно найти в любом самом уважаемом СМИ… И военных действий из-за этого нет смысла объявлять», — сказал Булаев.

Справка
Как проголосовать на выборах президентаВыборы Президента России состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования.
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Опрос жителей Евросоюза о России показал неожиданный результат
Названы марки автомобилей, которые меньше всего теряют в цене
ОКР извинился перед всеми спортсменами за допинг россиян
Боевую машину спецназа «Чаборз-6» представили в Грозном
В Тунисе задержали корабль с оружием из России
«Короли госзаказа»: кто получает тендеры на миллиарды рублей
Актриса выступила в поддержку Серебренникова на Берлинале
В небе над Петербургом появились световые столбы
Россия даст Сербии 2 миллиона евро в придачу к истребителям
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Мы не умеем побеждать на заказ. Почему золото ОИ еще не у России Россия не первая, кто недооценивала немцев
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
В небе над Петербургом появились световые столбы Жители нескольких районов Санкт-Петербурга стали очевидцами необычного явления
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины российского кино
Недвижимость
Жилье в Москве может значительно подорожать
«Ласточкино гнездо» закроется на ремонт
Озвучена новая версия идеальных линий египетских пирамид
Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Леди
Связанные Играми: 5 самых трогательных пар Пхенчхана Среди участников Олимпиады в Пхенчхане оказалось немало влюбленных пар. Рассказываем о том, как чемпионам удается разделять спорт и любовь.
Дети
Наталья Водянова взяла 10-летнего сына на модное шоу Модель проводит время со средним сыном.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь