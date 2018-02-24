ЦИК проведет расследование после ошибки тульского избиркома
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. ЦИК России проводит служебное расследование
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. ЦИК России проводит служебное расследование
Ранее СМИ сообщили, что территориальная комиссия в Тульской области в ходе тренировки по подготовке к выборам 18 марта разместила на сайте информацию о явке избирателей. Системный администратор ошибочно установил не тренировочный, а рабочий режим работы системы, поэтому данные попали на сайт.
«Допущена оплошность, когда учебный материал попал на официальный сайт. Идёт служебное расследование… Обязательно будет установлена причина, по которой это произошло. Для нас это дополнительное основание для того, чтобы учебная тренировка была ещё более досконально проанализирована и изучена», — сказал Булаев.
Он добавил, что не видит в этой ситуации «какого-то криминала, который
«В данном случае произошла ошибка: вместо того чтобы отослать это на учебный сайт, он (системный администратор) отослал это на официальный портал… Понятно, что он не прав, понятно, что так нельзя было делать. Но не правы те, кто сейчас пытается придать этому особую значимость, найти
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.