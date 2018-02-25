С депутата Городской думы Нижнего Новгорода Михаила Сухарева взыскано 188 млн рублей
Решение принял суд в рамках банкротства компании «Фармстронг».
Решение принял суд в рамках банкротства компании «Фармстронг».
Арбитражный суд Владимирской области, рассматривая дело о банкротстве ООО «Фармстронг», привлек к ответственности
Обратился в арбитраж конкурсный управляющий с заявлением о взыскании с Михаила Сухарева в пользу компании «Фармстронг» 188,9 млн руб. убытков. Суд принял сторону конкурсного управляющего. Сухарев обжаловал решение суда первой инстанции, но апелляционный суд отклонил жалобу, посчитав, что бывший директор действовал недобросовестно и вывел активы
Конкурсный управляющий отстаивает интересы кредиторов, оспаривая сделки «Фармстронг». Среди кредиторов компании — крупные фармацевтические фирмы. В частности, в 2014 году компания Михаила Сухарева получив авансы, сорвала контракты по строительству в Москве и Подмосковье «чистых помещений» для «Ферон» и «НТЦ БиоИнвест».
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