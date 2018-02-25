С депутата Городской думы Нижнего Новгорода Михаила Сухарева взыскано 188 млн рублей

Арбитражный суд Владимирской области, рассматривая дело о банкротстве ООО «Фармстронг», привлек к ответственности экс-учредителя и директора компании Михаила Сухарева. Он с 2015 года является депутатом Гордумы Нижнего Новгорода, где возглавляет фракцию КПРФ.

Обратился в арбитраж конкурсный управляющий с заявлением о взыскании с Михаила Сухарева в пользу компании «Фармстронг» 188,9 млн руб. убытков. Суд принял сторону конкурсного управляющего. Сухарев обжаловал решение суда первой инстанции, но апелляционный суд отклонил жалобу, посчитав, что бывший директор действовал недобросовестно и вывел активы фирмы-должника.



Конкурсный управляющий отстаивает интересы кредиторов, оспаривая сделки «Фармстронг». Среди кредиторов компании — крупные фармацевтические фирмы. В частности, в 2014 году компания Михаила Сухарева получив авансы, сорвала контракты по строительству в Москве и Подмосковье «чистых помещений» для «Ферон» и «НТЦ БиоИнвест».