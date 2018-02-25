Минобороны РФ ведет разработки сверхзвукового беспилотника большой дальности

«В настоящее время ведутся разработки беспилотного комплекса большой дальности, который будет способен выполнять автоматический маловысотный полет сверхзвуковой, и поражать как стационарные, так и мобильные цели в оперативной стратегической глубине», — сказал он в эфире телеканала «Звезда».