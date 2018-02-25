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14:15 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ ведет разработки сверхзвукового беспилотника большой дальности

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ ведет разработки беспилотного комплекса большой дальности, способного выполнять автоматический маловысотный полет на сверхзвуковых скоростях, сообщил заместитель начальника научно-исследовательского отдела ЦНИИ ВВС Минобороны РФ Александр Немов.

«В настоящее время ведутся разработки беспилотного комплекса большой дальности, который будет способен выполнять автоматический маловысотный полет сверхзвуковой, и поражать как стационарные, так и мобильные цели в оперативной стратегической глубине», — сказал он в эфире телеканала «Звезда».

В июле 2017 года о ведущихся в России работах по созданию тяжелых беспилотников сообщил Виктор Бондарев, занимавший тогда пост главкома Воздушно-космических сил.

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Во время загрузки произошла ошибка.
25 мая 2017© Ньюстюб
15 комментариевк этой статье
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