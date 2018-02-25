Минобороны РФ ведет разработки сверхзвукового беспилотника большой дальности
МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ ведет разработки беспилотного комплекса большой дальности, способного выполнять автоматический маловысотный полет на сверхзвуковых скоростях, сообщил заместитель начальника
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