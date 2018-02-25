Никитин посетил утреннее богослужение в Серафимо-Дивеевском монастыре
Затем участники богослужения прошли крестным ходом по Святой Канавке.
Затем участники богослужения прошли крестным ходом по Святой Канавке.
Глеб Никитин посетил утреннее богослужение в
В субботу первой седмицы Великого поста, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил Божественную литургию в
В храме молились настоятельница Дивеевского монастыря игумения Сергия (Конкова), сестры этой обители, настоятельница малопицкого архиерейского подворья монастыря в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» инокиня Филарета (Андрейко), прихожане и паломники.
Затем участники богослужения во главе с управляющим Нижегородской епархией и игуменией Сергией прошли крестным ходом по Святой Канавке.
В этот же день Дивеевский монастырь посетил исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.