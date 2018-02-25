Глеб Никитин посетил утреннее богослужение в Серафимо-Дивеевском монастыре 24 февраля. Об этом сообщает нижегородская митрополия.



В субботу первой седмицы Великого поста, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил Божественную литургию в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре. Богослужение состоялось в Троицком соборе обители.



В храме молились настоятельница Дивеевского монастыря игумения Сергия (Конкова), сестры этой обители, настоятельница малопицкого архиерейского подворья монастыря в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» инокиня Филарета (Андрейко), прихожане и паломники.



Затем участники богослужения во главе с управляющим Нижегородской епархией и игуменией Сергией прошли крестным ходом по Святой Канавке.



В этот же день Дивеевский монастырь посетил исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.