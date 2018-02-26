Расширение группировки за счет пятого поколения
Минобороны РФ перебросило Су-57 в Сирию.
Минобороны РФ перебросило Су-57 в Сирию.
Накануне Дня защитника Отечества Минобороны РФ направило на авиабазу Хмеймим несколько истребителей Су-57, которые разрабатываются с начала 2000-х годов, но пока не приняты на вооружение. По информации «Ъ», речь идет не столько о стратегическом усилении российской авиагруппы, сколько о желании военных и промышленности испытать машины в условиях, приближенных к боевым. А также наглядно продемонстрировать возможности ОПК и показать с выгодной стороны действия российских военных в Сирии.
На прошлой неделе в Сирию были отправлены несколько единиц перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) Су-57, этот факт «Ъ» подтвердили несколько источников в оборонной промышленности. Собеседники «Ъ» рассказали, что машины привезли в два захода. Изначально снимки истребителей, заходящих на посадку в Хмеймиме, появились в Twitter: всего, по неофициальной информации, в Сирию направлены четыре Су-57. По словам одного из собеседников «Ъ», машины были передислоцированы в рамках программы испытания систем вооружения истребителей пятого поколения, которая ведется с лета 2017 года.
В ОАК комментировать вопрос «Ъ» об отправке Су-57 в Сирию не стали: «Нас в этой истории нет». Минобороны оставило официальный запрос «Ъ» без ответа. Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 разрабатывается ОКБ Сухого. Он оснащен новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладает высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа. Разработки начались в 2001 году, первый испытательный полет проведен в 2010 году. В августе 2017 года он получил заводской индекс Су-57, а в декабре совершил первый полет с новым двигателем.
По словам источника «Ъ», близкого к военному ведомству, принципиальное решение об отправке Су-57 было принято по итогам закрытого показа самолета на авиасалоне в Жуковском. «С учетом заявленной программы испытаний Минобороны решило направить истребитель в Сирию в феврале, формально приурочив все ко Дню защитника Отечества», — говорит собеседник «Ъ».
Тогда же, как ранее сообщал «Ъ», Минобороны заключит с корпорацией «Сухой» контракт на первую эскадрилью Су-57 (12 самолетов). По словам замминистра обороны по вооружениям Юрия Борисова, в ходе конструкторской работы столько самолетов и построено, 10 из них участвуют в испытаниях и первые два из этой партии могут поступить в войска уже в 2018 году.
Как сообщил в интервью «Ъ»
Очевидно, что было сочтено целесообразным, чтобы Су-57, равно как и другая авиация, прошел боевое крещение в Сирии.
Он уточняет, что количество также соответствует нынешним реалиям: вряд ли было сделано больше самолетов, то есть «элементарно были отправлены все, что есть».
Глава Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов считает, что для отправки Су-57 в Сирию есть несколько причин. «В первую очередь, речь идет о плановых испытаниях и тестах. Машине нужна боевая обкатка», — уверен эксперт. По его словам, имеет место и репутационный момент: успешное применение в Сирии может дать новый толчок развитию проекта FGFA. «С точки зрения операции ВКС РФ в Сирии в отправке Су-57 сейчас нет особой необходимости, однако говорить о результате применения можно будет только по его итогам», — подытожил эксперт. В августе 2017 года замминистра обороны Юрий Борисов сообщил, что военные протестировали в Сирии более 600 образцов вооружений.
Александра Джорджевич, Иван Сафронов
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