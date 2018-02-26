Глава Нижнего Новгорода пригласил горожан на встречи
Открытые встречи Владимира Панова с нижегородцами начнутся с 27 февраля.
Открытые встречи Владимира Панова с нижегородцами начнутся с 27 февраля.
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов пригласил горожан на открытые встречи, которые он начнет проводить с 27 февраля. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Facebook.
Владимир Панов отметил, что такие встречи он будет проводить ежемесячно. По его словам, подобные встречи необходимы для того, чтобы городская власть смогла расставить приоритеты в работе. В первую очередь должны решаться те вопросы, которые наиболее волнуют нижегородцев.
Первая встреча начнется в 16 часов 27 февраля в ДК «ГАЗ».
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