Глава Нижнего Новгорода пригласил горожан на встречи

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов пригласил горожан на открытые встречи, которые он начнет проводить с 27 февраля. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Facebook.

Владимир Панов отметил, что такие встречи он будет проводить ежемесячно. По его словам, подобные встречи необходимы для того, чтобы городская власть смогла расставить приоритеты в работе. В первую очередь должны решаться те вопросы, которые наиболее волнуют нижегородцев.