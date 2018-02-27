США предупредили Турцию о последствиях покупки С-400, пишут СМИ
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. США призвали Турцию отказаться от покупки
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. США призвали Турцию отказаться от покупки
Издание сообщает, что неназванный американский чиновник выразил беспокойство
«Мы хотим помочь Турции найти лучшую альтернативу, чтобы удовлетворить ее потребности в противовоздушной обороне», — заявил чиновник.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал неприемлемым язык угроз
Анкара покупает две батареи, обслуживать их будет турецкий персонал. Кроме того, стороны договорились о технологическом сотрудничестве для развития производства
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