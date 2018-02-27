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02:30 (мск), источник: РИА Новости

Посол России призовет Британию повлиять на боевиков в Восточной Гуте

ЛОНДОН, 27 фев — РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко на встрече в МИД Великобритании во вторник призовет британскую сторону повлиять на боевиков в Восточной Гуте с тем, чтобы последние соблюдали перемирие, сообщили РИА Новости источники в посольстве.

Источник: РИА "Новости"
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Яковенко планирует обсудить с заместителем министра иностранных дел Великобритании Аланом Дунканом выполнение резолюции Совбеза ООН 2401, которая «подается британской стороной на публику достаточно однобоко, со смещением принципиальных акцентов», сообщил источник. Встреча проводится по инициативе британской стороны.

«Посол призовет британскую сторону использовать все свое влияние, а оно у Лондона имеется, на вооруженные группировки, орудующие в Восточной Гуте и не только, с целью полного выполнения данной резолюции, что является залогом успешной реализации поставленных СБ ООН задач», — сказал собеседник агентства.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил, что пригласил Яковенко прийти в МИД и сообщить о российских планах по реализации резолюции 2401 по Сирии.
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Это резолюция Совета Безопасности ООН, которая требует, чтобы все стороны «без промедления прекратили столкновения» и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против террористических группировок «Исламское государство"*, «Джебхат ан-Нусра"*, «Аль-Каида"* и других лиц и организаций, связанных с этими структурами.

* Запрещенные в России террористические организации.

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