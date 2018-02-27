Посол России призовет Британию повлиять на боевиков в Восточной Гуте

Источник: РИА "Новости"

Читайте также Совбез ООН принял резолюцию об установлении в Сирии 30-дневного перемирия

Яковенко планирует обсудить с заместителем министра иностранных дел Великобритании Аланом Дунканом выполнение резолюции Совбеза ООН 2401, которая «подается британской стороной на публику достаточно однобоко, со смещением принципиальных акцентов», сообщил источник. Встреча проводится по инициативе британской стороны.

«Посол призовет британскую сторону использовать все свое влияние, а оно у Лондона имеется, на вооруженные группировки, орудующие в Восточной Гуте и не только, с целью полного выполнения данной резолюции, что является залогом успешной реализации поставленных СБ ООН задач», — сказал собеседник агентства.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил, что пригласил Яковенко прийти в МИД и сообщить о российских планах по реализации резолюции 2401 по Сирии.

Читайте также Трамп подверг жесткой критике действия РФ по отношению к мирному населению Сирии

Это резолюция Совета Безопасности ООН, которая требует, чтобы все стороны «без промедления прекратили столкновения» и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против террористических группировок «Исламское государство"*, «Джебхат ан-Нусра"*, «Аль-Каида"* и других лиц и организаций, связанных с этими структурами.