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03:39 (мск), источник: Восток Медиа

Больше двух тысяч полицейских в Хабаровском крае будут работать 18 марта

В день выборов президента России в Хабаровском крае будут работать больше двух тысяч полицейских. Они обеспечат безопасность на избирательных участках, а инспекторы ГИБДД позаботятся о том, чтобы возле мест для голосования были места для парковки.

Источник: Восток Медиа

Вопрос безопасного проведения выборов обсудили в правительстве Хабаровского края на первом в этом году совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Его провёл начальник краевого управления ФСБ России Андрей Сережников. В режиме видеоконференции с главами районов он обсудил вопросы обеспечения в регионе антитеррористической защищённости. В регионе уже создали оперативный штаб, который будет координировать действия всех сотрудников органов безопасности.

«В настоящее время сотрудники УМВД по краю совместно с коллегами из УФСБ проводят мониторинг оперативной обстановки. Это позволяет определить потенциальные угрозы, в том числе террористического и экстремистского характера. Организовано сопровождение доставки предвыборной документации на избирательные участки. По состоянию на 26 февраля бюллетени для голосования завезены в шесть районов. Установлена их круглосуточная охрана. Усилено наблюдение за деятельностью общественных, политических, религиозных организаций. С лидерами молодёжных движений, крупных интернет-сообществ, этнических диаспор проводятся профилактические беседы», — рассказал заместитель начальника полиции по организации охраны общественного порядка краевого управления МВД России Олег Бородин.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, с 12 марта весь состав управления МВД переведут на усиленный режим несения службы вплоть до окончания выборов. К 18 марта правоохранители проверят все избирательные комиссии и участки, здания обследуют на наличие взрывных устройств. Для этого привлекут кинологов. Под контроль возьмут и маршруты перевозки выборной документации, а также весь привлечённый для этого автотранспорт.

«В период проведения выборов безопасность в крае будут обеспечивать более двух тысяч полицейских. В отдалённые районы направят специальные группы, которые на месте организуют необходимую работу в территориальных отделах. В день голосования на помощь придут курсанты Дальневосточного юридического института, военнослужащие Восточного округа войск Росгвардии, сотрудники ЧОПов. Предусмотрен резерв личного состава в количестве 500 человек», — отметил Олег Бородин.

Агентство писало, что 18 марта в Хабаровском крае будут работать 23 территориальных и 798 участковых комиссии. Проголосовать в регионе смогут больше миллиона человек. Открепительный удостоверений на предстоящих выборах не будет. На заявление о смене участка наклеят специальную защитную марку. С ней можно будет проголосовать на участке, который укажет сам гражданин.

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