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16:27 (мск), источник: Кубань 24

На Кубани изменили систему общественного контроля

На седьмой сессии ЗСК 28 февраля приняли изменения в закон «Об Общественной палате Краснодарского края и о внесении изменений в отдельные законодательные акты».

Общественную палату края наделили правом формировать общественные советы. Они будут давать независимую оценку качества услуг организаций социальной сферы.

По словам председателя краевого парламента Юрия Бурлачко, это большой шаг в совершенствовании системы общественного контроля.

«Есть много вещей, которые власть и наши избиратели должны делать сообща. Это очень нужное дело, недаром при комитетах ЗСК работают экспертно-консультативные советы. Их члены участвуют в разработке и подготовке нормативных актов, вносят предложения в планы предстоящей работы. И мы видим, что такая практика вовлечения дополнительных общественных сил в законотворчество себя оправдывает», — добавил Юрий Бурлачко.

За десятилетие существования Общественная палата проявила себя как активная профессиональная структура, значимая для кубанского общества и власти, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани увеличили финансирование государственных программ. На седьмой сессии ЗСК 28 февраля из бюджета на дополнительные расходы распределили 14,9 млрд рублей. Участие в заседании принял губернатор Вениамин Кондратьев.

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