На Кубани изменили систему общественного контроля

«Есть много вещей, которые власть и наши избиратели должны делать сообща. Это очень нужное дело, недаром при комитетах ЗСК работают экспертно-консультативные советы. Их члены участвуют в разработке и подготовке нормативных актов, вносят предложения в планы предстоящей работы. И мы видим, что такая практика вовлечения дополнительных общественных сил в законотворчество себя оправдывает», — добавил Юрий Бурлачко.