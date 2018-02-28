На Кубани изменили систему общественного контроля
На седьмой сессии ЗСК 28 февраля приняли изменения в закон «Об Общественной палате Краснодарского края и о внесении изменений в отдельные законодательные акты».
На седьмой сессии ЗСК 28 февраля приняли изменения в закон «Об Общественной палате Краснодарского края и о внесении изменений в отдельные законодательные акты».
Общественную палату края наделили правом формировать общественные советы. Они будут давать независимую оценку качества услуг организаций социальной сферы.
По словам председателя краевого парламента Юрия Бурлачко, это большой шаг в совершенствовании системы общественного контроля.
«Есть много вещей, которые власть и наши избиратели должны делать сообща. Это очень нужное дело, недаром при комитетах ЗСК работают
За десятилетие существования Общественная палата проявила себя как активная профессиональная структура, значимая для кубанского общества и власти, сообщает
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