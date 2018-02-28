Реконструкция Московского вокзала подходит к концу

Источник: Агентство «Москва»

Реконструкция железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде завершится в марте. В апреле будут проведены пусконаладочные работы, после чего предстоит провести ряд тестовых испытаний. Об этом сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров во время проверки хода работ на объекте.

На сегодняшний день реконструкция вокзала выполнена на 85%. Основные строительные работы завершены, сейчас идет отделка. За счет второго этажа площадь здания удалось увеличить на 1200 квадратных метров.

В ходе ремонта был укреплен фундамент здания, обустроены лифтовые шахты, в туалетах и гардеробных цокольного этажа закончена укладка керамической плитки на стены. Ведутся работы по укладке гранита на стены, полы, колонны, лестницы; выполнен монтаж витражных конструкций, ведется облицовка фасада.

— Уже в апреле специалисты РЖД начнут пуско-наладочные работы. Значит, комплекс заработает даже с временным запасом перед Чемпионатом мира. Это будет умный вокзал — здание наполнят системами навигации, управления безопасностью и пассажиропотоком, — подчеркнул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.