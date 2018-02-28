КС Украины признал неконституционным «закон о русском языке» 2012 года
Конституционный суд (КС) Украины признал не соответствующим конституции закон «Об основах государственной языковой политики», так называемый закон
Конституционный суд (КС) Украины признал не соответствующим конституции закон «Об основах государственной языковой политики», так называемый закон
Это закон вошел в массы под названием «закон о русском языке». Он предполагал, что к русскому и прочим языкам меньшинств (которых на момент принятия было насчитано 17, включая гагаузский, идиш и крымчакский) «применялись меры, направленные на их использование при условии десятипроцентного представительства носителей языка на территории, на которой он распространен». После событий 2014 года Верховная рада посчитала закон утратившим силу.
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