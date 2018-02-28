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16:23 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

КС Украины признал неконституционным «закон о русском языке» 2012 года

Конституционный суд (КС) Украины признал не соответствующим конституции закон «Об основах государственной языковой политики», так называемый закон Кивалова-Колесниченко, который был принят в июне 2012 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Источник: Reuters

Это закон вошел в массы под названием «закон о русском языке». Он предполагал, что к русскому и прочим языкам меньшинств (которых на момент принятия было насчитано 17, включая гагаузский, идиш и крымчакский) «применялись меры, направленные на их использование при условии десятипроцентного представительства носителей языка на территории, на которой он распространен». После событий 2014 года Верховная рада посчитала закон утратившим силу.

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