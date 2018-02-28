КС Украины признал неконституционным «закон о русском языке» 2012 года

Это закон вошел в массы под названием «закон о русском языке». Он предполагал, что к русскому и прочим языкам меньшинств (которых на момент принятия было насчитано 17, включая гагаузский, идиш и крымчакский) «применялись меры, направленные на их использование при условии десятипроцентного представительства носителей языка на территории, на которой он распространен». После событий 2014 года Верховная рада посчитала закон утратившим силу.