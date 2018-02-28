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16:15 (мск), источник: Nur.kz

Назарбаев: Учиться в Казахстане на трех языках вполне осуществимо

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем правления автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидиновой, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Nur.kz

В ходе встречи были обсуждены основные итоги деятельности и перспективы развития Назарбаев Интеллектуальных школ. Глава государства отметил особую роль Назарбаев Интеллектуальных школ в системе среднего образования страны.

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«Эти школы должны стать примером для всех, мы будем учитывать их опыт при открытии новых школ. С 2008 года Интеллектуальные школы окончило 5660 человек, все они свободно владеют тремя языками. Мы показали всему обществу, что учиться в Казахстане на трех языках является вполне осуществимым делом», — сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь Куляш Шамшидинова проинформировала президента Казахстана о проводимой работе по формированию преподавательского состава Интеллектуальных школ.

«За эти годы благодаря Вашей поддержке проведена большая работа, у нас работает 2800 учителей, из них 195 являются иностранными преподавателями, 183 — выпускниками ведущих зарубежных вузов, обучавшимися по международной программе “Болашак”, а также выпускниками Назарбаев Университета. На сегодняшний день преподавательский состав включает 4 доктора, 22 кандидата наук и 719 магистров», — сказала Шамшидинова.

Кроме того, руководитель организации образования рассказала о том, что формирование контингента учащихся осуществляется на конкурсной основе и определяется исключительно способностями претендентов.

В завершение встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию системы Назарбаев Интеллектуальных школ.

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