В Росгвардии рассказали о защите от дронов важнейших объектов

Источник: Агентство «Москва»

Это сейчас очень актуальный вопрос, он, сами понимаете, откуда родился: атака террористическая на наши объекты в Сирии, на наши войска. И сейчас идет проработка как раз вопроса. Это не прерогатива (Росгвардии) определять порядок применения активных средств поражения против беспилотников: существует единая система противовоздушной обороны в министерстве обороны. Александр Афиногентов Начальник авиации Росгвардии

Генерал отметил, что у министерства обороны есть необходимые средства борьбы с дронами, а у гвардейцев пока нет своей ПВО, и в их распоряжении только «обыкновенные огневые средства ручные: пулеметы, автоматы и так далее».

Оба ведомства работают по этому вопросу вместе, созданы комплексные группы, отметил собеседник агентства.

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К критически важным относятся объекты, нарушение или прекращение функционирования которых может привести к потере управления экономикой страны, субъекта или административно-территориальной единицы, ее необратимому негативному изменению (разрушению) или существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях, на длительный период времени.

В перечень таких объектов входят атомные электростанции, предприятия ядерно-топливного, нефтегазового, энергетического и оборонного комплексов, крупные инженерные сооружения, гидроузлы, металлургические и химические производства, а также надводный, воздушный и трубопроводный транспорт. К ним также отнесены 50% функционирующих судоходных гидротехнических сооружений. Все критически важные объекты классифицируются по значимости, видам и уровням угроз.