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04:00 (мск), источник: РИА Новости

В Росгвардии рассказали о защите от дронов важнейших объектов

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Важнейшие объекты инфраструктуры в России от атак беспилотников защищает единая система ПВО, а Росгвардия может помочь военным в этом вопросе с земли, расстреливая дроны из автоматов и пулеметов, рассказал РИА Новости начальник авиации ведомства генерал-лейтенант Александр Афиногентов.

Источник: Агентство «Москва»
Это сейчас очень актуальный вопрос, он, сами понимаете, откуда родился: атака террористическая на наши объекты в Сирии, на наши войска. И сейчас идет проработка как раз вопроса. Это не прерогатива (Росгвардии) определять порядок применения активных средств поражения против беспилотников: существует единая система противовоздушной обороны в министерстве обороны.
Александр Афиногентов
Начальник авиации Росгвардии

Генерал отметил, что у министерства обороны есть необходимые средства борьбы с дронами, а у гвардейцев пока нет своей ПВО, и в их распоряжении только «обыкновенные огневые средства ручные: пулеметы, автоматы и так далее».

Оба ведомства работают по этому вопросу вместе, созданы комплексные группы, отметил собеседник агентства.

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К критически важным относятся объекты, нарушение или прекращение функционирования которых может привести к потере управления экономикой страны, субъекта или административно-территориальной единицы, ее необратимому негативному изменению (разрушению) или существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях, на длительный период времени.

В перечень таких объектов входят атомные электростанции, предприятия ядерно-топливного, нефтегазового, энергетического и оборонного комплексов, крупные инженерные сооружения, гидроузлы, металлургические и химические производства, а также надводный, воздушный и трубопроводный транспорт. К ним также отнесены 50% функционирующих судоходных гидротехнических сооружений. Все критически важные объекты классифицируются по значимости, видам и уровням угроз.

По данным МЧС, на территории РФ находятся 3 тысячи 943 критически важных объекта (КВО). Большинство из них размещено в густонаселенных районах, в пределах крупных городов и населенных пунктов. На европейской части России (в Северо-Западном, Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах) сосредоточено 75% всех КВО. Более четверти из них (25,57%) размещено в ЦФО.

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