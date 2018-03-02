Глава Минстроя рассказал об улучшении жилищных условий россиян

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Так, повышение доступности ипотеки за счет снижения процентной ставки до 7%, по его словам, выполнимо.

В ближайшие шесть лет государство намерено удвоить также расходы на развитие городов и других населенных пунктов, обновление которых, по словам президента, должно базироваться на широком внедрении передовых технологий и материалов в строительстве.

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«Это глобальное и стратегическое направление, включающее в себя развитие архитектуры, градостроительства, использование новых технологий, создание надежно работающих систем ЖКХ», — заявил Мень «Известиям».

Комментируя слова главы государства об увеличении объема жилищного строительства в полтора раза, глава Минстроя отметил, что власти продолжат также оказывать финансовую поддержку застройщикам в части социальной и инженерной инфраструктуры при строительстве крупных жилых микрорайонов.