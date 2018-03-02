Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ФКР нашла подозреваемых, подсыпавших допинг Крушельницкому
Холод продлевает жизнь через воздействие на кишечник
Необычный подарок бабушке своими руками за 5 минут
Что можно купить в Барселоне по цене московской «двушки»
Рената Литвинова в «бабушкином» платке прогулялась по лесу
«Я жена депутата»: дебоширка устроила скандал в самолете Пассажир, запечатлел на камеру агрессивное поведение женщины, отрекомендовавшейся «женой депутата»
Евгения Медведева жестко ответила иностранным журналистам - СМИ
СМИ Турции: ракета США сбила Су-25 и спутала карты
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Оригинальная поза Глюкозы с мужем понравилась фанатам – СМИ
Данилко раскрыл, чего стоила артистам потеря РФ
Кроуфорд, Стюарт и «звездные» дети блистали на вечеринке Chanel
Рената Литвинова в «бабушкином» платке прогулялась по лесу
СМИ: Екатерина Рождественская рассказала о смерти Васильевой
В Сети обсуждают необычное платье Тархановой – СМИ
Путин призвал сделать налог на имущество справедливым
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей
Фоторепортажи
12«Придорожная Америка»
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
04:23 (мск), источник: Известия

Глава Минстроя рассказал об улучшении жилищных условий россиян

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень назвал реалистичными планы по улучшению жилищных условий, которые президент России Владимир Путин озвучил в послании Федеральному собранию.

Источник: Reuters

Так, повышение доступности ипотеки за счет снижения процентной ставки до 7%, по его словам, выполнимо.

В ближайшие шесть лет государство намерено удвоить также расходы на развитие городов и других населенных пунктов, обновление которых, по словам президента, должно базироваться на широком внедрении передовых технологий и материалов в строительстве.

Читайте также
Послание Путина Федеральному собранию. Главное

«Это глобальное и стратегическое направление, включающее в себя развитие архитектуры, градостроительства, использование новых технологий, создание надежно работающих систем ЖКХ», — заявил Мень «Известиям».

Комментируя слова главы государства об увеличении объема жилищного строительства в полтора раза, глава Минстроя отметил, что власти продолжат также оказывать финансовую поддержку застройщикам в части социальной и инженерной инфраструктуры при строительстве крупных жилых микрорайонов.

В четверг, 1 марта, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что количество семей, улучшивших свои жилищные условия, должно увеличиться с 3 до 5 млн в год.

Россиян взволновало объявление о досрочном завершении целого ряда жилищных госпрограмм
Во время загрузки произошла ошибка.
30 ноября 2017© Ньюстюб
3 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 О каком новейшем вооружении рассказал Владимир Путин в послании Федеральному собранию
Продолжит ли Россия сотрудничать с ЕСПЧ вопреки всему
Путин обвинил США в провокации гонки вооружений
США нашли способ уничтожить гиперзвуковое оружие России
Глава WADA пожалел о быстром восстановлении ОКР
«Мэрам крупных городов подан сигнал» — эксперт о послании Путина
Актриса Галь Гадот крутит хулахуп. Это очень смешно!
Российские олигархи заработали миллиарды за месяц
Пользователи разглядели привидение на голове змеи (фото)
Спорт
«Анжи» и «Рубин» открывают весеннюю программу чемпионата России В чемпионате страны в ближайшие два с половиной месяца предстоит сыграть 10 туров
Авто
Путин обозначил сроки открытия движения по мосту в Крым По словам президента, автомобильное движение по мосту через Керченский пролив должно открыться уже «через несколько месяцев»
Hi-Tech
Найден новый подслушивающий вирус для Android Специалисты обнаружили зловредное программное обеспечение. Чем оно опасно?
Кино
Башаров с дочерью, Тарасова и Бикович на премьере фильма Показ нового российского экшна «За гранью реальности» посетили многие звезды кино и телевидения
Недвижимость
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Дроны, драконы и другие детали на букву «Д» с Недели моды К новому сезону дизайнеры еще плотнее подсели на соцсети и показы сделали как доктор прописал: ради лайков и «себяшек» со звездными гостями
Дети
Российские врачи спасли новорожденного весом в 420 граммов Младенец родился намного раньше положенного срока.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь