Путин обвинил США в старте гонки вооружений

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«Если вы говорите о гонке вооружений, то она началась как раз тогда, когда США вышли из договора по ПРО», — заявил Путин в интервью телеканалу NBC. Он назвал «пропагандой» заявления Вашингтона о начале холодной войны.

Владимир Путин сообщил, что Россия успешно провела испытания новейших систем стратегического оружия, признав, что часть его еще требует доработки, а часть готова к действию.

В Послании Федеральному Собранию в четверг Путин сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие — комплексы «Авангард» и «Кинжал», а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Кроме того, по словам Путина, началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракет — «Воевода» (по классификации НАТО — «Сатана»).

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В Пентагоне ранее ответили, что представленная Путиным информация о новом оружии не изменит стратегию США в том, что касается вооружений и разработок, так как все новые российские разработки уже учтены в военной стратегии США. В то же время представитель американского госдепартамента Хизер Нойерт на брифинге в ведомстве, комментируя заявления российского лидера в Послании к Федеральному Собранию, обвинила Россию в нарушении существующих договоров.

«Россия более десятилетия разрабатывает дестабилизирующие оружейные системы, и это прямое нарушение своих обязательств по договорам», — сказала Нойерт на брифинге, уточнив, что в частности, речь идет о Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).