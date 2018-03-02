Послание Президента поможет привлечь людей на ДВ — Сергей Луговской
Озвученные Владимиром Путиным приоритеты лягут в основу бюджета Хабаровского края.
Озвученные Владимиром Путиным приоритеты лягут в основу бюджета Хабаровского края.
Векторы, которые задал президент России Владимир Путин в прозвучавшем накануне послании Федеральному собранию, лягут в основу внутренней политики в Хабаровском крае. Об этом заявил присутствовавший на оглашении основополагающего документа в Москве председатель Законодательной Думы региона Сергей Луговской, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
«В этом году послание было всеохватывающим. Были затронуты жизненные приоритеты, которые касаются внутреннего развития страны, каждого человека в отдельности: поддержка семей, развитие бизнеса, экономики, — отметил Сергей Луговской. — Владимир Путин отметил, что вложение в человеческий капитал — это сегодня основной приоритет России. Эти было приоритетом и Хабаровского края последние шесть лет, им и останется на ближайшие годы. При планировании и принятии краевого бюджета Законодательная Дума будет ориентироваться на векторы, заданные Президентом».
«Здорово, что в послании вновь прозвучали тезисы о развитии Дальнего Востока, о необходимости повышать уровень жизни граждан и привлекать новое население, которое будет здесь жить и работать. Особо отмечу озвученные планы по развитию БАМа и Транссиба. Сегодня “узкие места” на железной дороге являются сдерживающим фактором для наращивания объёмов перевозок и развития наших портов», — подчеркнул спикер краевого парламента.
«Надеемся, что после слов президента средства, в том числе из федерального бюджета, на эту программу будут поступать в больших объёмах. Вопрос развития человеческого капитала и демографическая проблема, связанная с низкой рождаемость 90-х годов несколько раз упоминались в послании Президента. Говорилось о новых мерах по стимулированию рождаемости и поддержке семей. Большие шаги в этом направлении сделаны, как на федеральном, так и на региональном уровне, но могу сказать, что в ближайшее время у нас появится ещё одна программа по поддержке семей. Над ней работает и правительство края, и депутатский корпус. Для меня важен факт того, что был поднят вопрос о налоге на недвижимость.
Этот вопрос очень волнует и обычных граждан, и предпринимательское сообщество. Налоговую политику нужно делать гибкой и подъёмной для каждого человека. Сегодня она вызывает вопросы в определённых кругах", — сказал Сергей Луговской.
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