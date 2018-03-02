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04:46 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Послание Президента поможет привлечь людей на ДВ — Сергей Луговской

Озвученные Владимиром Путиным приоритеты лягут в основу бюджета Хабаровского края.

Источник: Хабаровский край сегодня

Векторы, которые задал президент России Владимир Путин в прозвучавшем накануне послании Федеральному собранию, лягут в основу внутренней политики в Хабаровском крае. Об этом заявил присутствовавший на оглашении основополагающего документа в Москве председатель Законодательной Думы региона Сергей Луговской, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

«В этом году послание было всеохватывающим. Были затронуты жизненные приоритеты, которые касаются внутреннего развития страны, каждого человека в отдельности: поддержка семей, развитие бизнеса, экономики, — отметил Сергей Луговской. — Владимир Путин отметил, что вложение в человеческий капитал — это сегодня основной приоритет России. Эти было приоритетом и Хабаровского края последние шесть лет, им и останется на ближайшие годы. При планировании и принятии краевого бюджета Законодательная Дума будет ориентироваться на векторы, заданные Президентом».

Как ранее писало ИА «Хабаровский край сегодня», президентское послание не обошлось без Дальнего Востока. Владимир Путин ещё раз напомнил, что развитие нашего региона является приоритетом для всей страны. При этом он остановился и на проблемах.

«Здорово, что в послании вновь прозвучали тезисы о развитии Дальнего Востока, о необходимости повышать уровень жизни граждан и привлекать новое население, которое будет здесь жить и работать. Особо отмечу озвученные планы по развитию БАМа и Транссиба. Сегодня “узкие места” на железной дороге являются сдерживающим фактором для наращивания объёмов перевозок и развития наших портов», — подчеркнул спикер краевого парламента.

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края также напомнил, что депутатский корпус на протяжении последних двух лет добивается увеличения финансирования на строительство ФАПов в отдалённых и малочисленных поселениях края.

«Надеемся, что после слов президента средства, в том числе из федерального бюджета, на эту программу будут поступать в больших объёмах. Вопрос развития человеческого капитала и демографическая проблема, связанная с низкой рождаемость 90-х годов несколько раз упоминались в послании Президента. Говорилось о новых мерах по стимулированию рождаемости и поддержке семей. Большие шаги в этом направлении сделаны, как на федеральном, так и на региональном уровне, но могу сказать, что в ближайшее время у нас появится ещё одна программа по поддержке семей. Над ней работает и правительство края, и депутатский корпус. Для меня важен факт того, что был поднят вопрос о налоге на недвижимость.

Этот вопрос очень волнует и обычных граждан, и предпринимательское сообщество. Налоговую политику нужно делать гибкой и подъёмной для каждого человека. Сегодня она вызывает вопросы в определённых кругах", — сказал Сергей Луговской.

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