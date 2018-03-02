Кандидат в президенты России Павел Грудинин приехал в Иркутскую область
Кандидат в президенты России Павел Грудинин приехал в пятницу в Прибайкалье. В Ангарске он встретился с избирателями.
Кандидат в президенты России Павел Грудинин приехал в пятницу в Прибайкалье. В Ангарске он встретился с избирателями.
Встречали гостя красными флагами и транспарантами. В субботу Грудинин намерен побывать в Иркутске и Усольском районе. Напомню, выборы президента России состоятся 18 марта.
— Мы очень рады, что все мои товарищи и я появились у вас здесь, на этой великой земле. У меня часто спрашивают, а кто твоя команда? На что я отвечаю — те люди, которые собираются в таких залах, которые приходят на встречи, которые встречают нас на заводах, — говорит кандидат в президенты России Павел Грудинин.
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