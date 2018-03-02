Кандидат в президенты России Павел Грудинин приехал в Иркутскую область

— Мы очень рады, что все мои товарищи и я появились у вас здесь, на этой великой земле. У меня часто спрашивают, а кто твоя команда? На что я отвечаю — те люди, которые собираются в таких залах, которые приходят на встречи, которые встречают нас на заводах, — говорит кандидат в президенты России Павел Грудинин.