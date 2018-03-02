В НАТО назвали заявления Путина о союзниках альянса контрпродуктивными

«Мы не хотим новой холодной войны и гонки вооружений», — цитирует Reuters госпожу Лунгеску, которая добавила, что противоракетная оборона США не была нацелена на Россию, а союзники НАТО поддерживают соглашения о контроле над вооружениями.

Напомним, вчера во время послания президента Федеральному собранию были продемонстрировали новые вооружения России, в том числе межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», беспилотные подводные аппараты, а также крылатая ракета с ядерной силовой установкой. Во время демонстрации вооружений господин Путин напомнил о первых шагах США по одностороннему выходу из советско-американского договора по ПРО. Госдеп США обвинил Россию в разработке «дестабилизирующего вооружения».