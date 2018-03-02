В НАТО назвали заявления Путина о союзниках альянса контрпродуктивными
Представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что предупреждения президента России Владимира Путина союзникам по блоку НАТО неприемлемы и контрпродуктивны.
Представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что предупреждения президента России Владимира Путина союзникам по блоку НАТО неприемлемы и контрпродуктивны.
«Мы не хотим новой холодной войны и гонки вооружений», — цитирует Reuters госпожу Лунгеску, которая добавила, что противоракетная оборона США не была нацелена на Россию, а союзники НАТО поддерживают соглашения о контроле над вооружениями.
Напомним, вчера во время послания президента Федеральному собранию были продемонстрировали новые вооружения России, в том числе межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», беспилотные подводные аппараты, а также крылатая ракета с ядерной силовой установкой. Во время демонстрации вооружений господин Путин напомнил о первых шагах США по одностороннему выходу из
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