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17:47 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В НАТО назвали заявления Путина о союзниках альянса контрпродуктивными

Представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что предупреждения президента России Владимира Путина союзникам по блоку НАТО неприемлемы и контрпродуктивны.

Источник: AP 2018

«Мы не хотим новой холодной войны и гонки вооружений», — цитирует Reuters госпожу Лунгеску, которая добавила, что противоракетная оборона США не была нацелена на Россию, а союзники НАТО поддерживают соглашения о контроле над вооружениями.

Напомним, вчера во время послания президента Федеральному собранию были продемонстрировали новые вооружения России, в том числе межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», беспилотные подводные аппараты, а также крылатая ракета с ядерной силовой установкой. Во время демонстрации вооружений господин Путин напомнил о первых шагах США по одностороннему выходу из советско-американского договора по ПРО. Госдеп США обвинил Россию в разработке «дестабилизирующего вооружения».

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