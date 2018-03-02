Управление образования Казани возглавил Ильнар Хидиятов

С 2010 года И. Хидиятов занимал должность заместителя начальника Управления образования, а до сегодняшнего дня он исполнял обязанности начальника управления.
Как сообщил Денис Калинкин, распоряжение о назначении подписано сегодня. «Мы не стали искать “варягов” на стороне. Главное, что у нас есть, самое важное достояние — коллектив, который есть в Управлении образования, лучший коллектив», — сказал руководитель Исполкома.
Образование Казани является примером для многих в республике и стране, уверен Д. Калинкин. «То, что наработано, должно работать как часы», — добавил он. «Дружной командой работать на благо столицы Татарстана», — пожелал руководитель Исполкома.
Новый начальник Управления образования поблагодарил за оказанное ему доверие и высокую оценку системы образования. «Долгие годы мы все вместе трудимся во благо образования города. Отрасль сложная, тем не менее, есть команда, которая способна решать все поставленные задачи», — отметил И. Хидиятов. «Будем делать все возможное, что в наших силах, привлекать тех, кто поможет в этом деле, и будем добиваться еще больших успехов», — добавил он.
Напомним, что возглавлявший ранее Управление образования Ильсур Хадиуллин был назначен первым заместителем министра образования и науки РТ.
Хидиятов Ильнар Рузалович родился 7 сентября 1979 года в д. Дусюм (Арский район, ТАССР). В 2001 году окончил Татарский государственный гуманитарный институт (учитель татарского языка и литературы), в 2014 году Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (магистр). Кандидат филологических наук. Классный чин — муниципальный советник 1 класса. Свободно владеет турецким языком.
В 2001—2006 — учитель татарского языка и литературы, заведующий интернатом К (М)ОУ лицей-интернат № 2 Московского района г. Казани.
В 2006—2007 — заместитель начальника отдела образования по Московскому району, Управление образования Исполнительного комитета г. Казани.
В 2007—2008 — заведующий сектором национального образования Управления образования Исполнительного комитета г. Казани.
В 2008—2010 — главный специалист отдела образования по Московскому району, Управление образования Исполнительного комитета г. Казани.
В 2010—2018 — заместитель начальника Управления образования Исполнительного комитета г. Казани.
Награды: Почетная грамота Министерства образования и науки РТ (2009 г.), Почетная грамота Казани (2013 г.), Нагрудный знак «За заслуги в образовании» (2015 г.), Памятная медаль «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2015 г.), Памятная медаль «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани» (2015 г.).
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.