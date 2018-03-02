Пилотный проект по репродуктивному здоровью населения запустят в Воронежской области

В первую очередь, проект предполагает повышение информированности населения о программах развития и финансирования терапии бесплодия, поддержки беременности и родов. Также в рамках реализации проекта планируют повысить доступность репродуктивных технологий за счет средств ОМС и создать единую информационную систему между женскими консультациями, центрами ЭКО и перинатальным центром.

Кроме того, для врачей женских консультаций, репродуктологов и эмбриологов, а также акушеров-гинекологов проведут дополнительное обучение. По словам Олега Аполихина, ряд мер, которые планируют реализовать за время проекта, позволят оптимизировать затраты на здравоохранение и повысить эффективность медицинской помощи.