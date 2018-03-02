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17:54 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Пилотный проект по репродуктивному здоровью населения запустят в Воронежской области

Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев одобрил запуск в регионе пилотного проекта по выявлению факторов риска репродуктивного здоровья, сообщил пресс-центр облправительства в пятницу, 2 марта.

Источник: Reuters

Первой площадкой, где внедрят проект, станет Воронежская областная клиническая больница № 1. Пилотный проект представил главный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава России, директор НИИ урологии профессор Олег Аполихин.

В первую очередь, проект предполагает повышение информированности населения о программах развития и финансирования терапии бесплодия, поддержки беременности и родов. Также в рамках реализации проекта планируют повысить доступность репродуктивных технологий за счет средств ОМС и создать единую информационную систему между женскими консультациями, центрами ЭКО и перинатальным центром.

Кроме того, для врачей женских консультаций, репродуктологов и эмбриологов, а также акушеров-гинекологов проведут дополнительное обучение. По словам Олега Аполихина, ряд мер, которые планируют реализовать за время проекта, позволят оптимизировать затраты на здравоохранение и повысить эффективность медицинской помощи.

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