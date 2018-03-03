Замминистра обороны РФ заявил, что США планируют развернуть около 400 ракет системы ПРО

Он отметил, что идет большая работа со стороны Соединенных Штатов по развертыванию глобальной системы ПРО вокруг территории России. В частности, подчеркнул генерал, противоракеты уже развернуты на Аляске, в Румынии и странах Балтии, завершается развертывание в Польше, в дальнейшем будут развернуты американские системы ПРО в Японии и Корее.
«В общей сложности будет развернуто около 400 антиракет, что значительно снижает потенциал ядерного сдерживания России», — сказал он.
Фомин добавил, что российская сторона «приглашала к политическому диалогу [США] все эти годы, но предложения были проигнорированы».
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