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01:56 (мск), источник: ТАСС

Замминистра обороны РФ заявил, что США планируют развернуть около 400 ракет системы ПРО

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. США планируют развернуть около 400 ракет системы ПРО. Об этом заявил в пятницу замминистра обороны РФ Александр Фомин в эфире «России 24».

Источник: Reuters
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Он отметил, что идет большая работа со стороны Соединенных Штатов по развертыванию глобальной системы ПРО вокруг территории России. В частности, подчеркнул генерал, противоракеты уже развернуты на Аляске, в Румынии и странах Балтии, завершается развертывание в Польше, в дальнейшем будут развернуты американские системы ПРО в Японии и Корее.

«В общей сложности будет развернуто около 400 антиракет, что значительно снижает потенциал ядерного сдерживания России», — сказал он.

Фомин добавил, что российская сторона «приглашала к политическому диалогу [США] все эти годы, но предложения были проигнорированы».

Где протек западный зонтик: глобальная ПРО США больше не панацея
Во время загрузки произошла ошибка.
2 марта© Ньюстюб
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