Поклонская придумала названия для новейших систем вооружения России

«…я предлагаю дать название «Крым» боевому лазерному комплексу, а беспилотному подводному аппарату — название «Севастополь», — предложила депутат.
По словам депутата, данные названия напомнят об историческом событии воссоединения русских земель современного периода, передает «Газета.ру».
Ранее помощник президента России Владислав Сурков предложил назвать одно из оружий «Гиви» в честь командира одного из подразделений ополчения Доньбсса Михаила Толстых (позывной «Гиви»). Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров предложил назвать новейшую российскую крылатую ракету «Пальмира» в честь погибших в Сирии российских летчиков.
В Минобороны России сообщили, что голосование по выбору наименований новых образцов оружия будет запущено на сайте военного ведомства в ближайшее время.
1 марта президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию презентовал ряд новых образцов оружия, в том числе комплексы «Сармат» и «Авангард». Глава государства подчеркнул, что у некоторых новых видов стратегического оружия пока нет наименований, предложив гражданам принять участие в выборе названий.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.