Поклонская придумала названия для новейших систем вооружения России

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«…я предлагаю дать название «Крым» боевому лазерному комплексу, а беспилотному подводному аппарату — название «Севастополь», — предложила депутат.

По словам депутата, данные названия напомнят об историческом событии воссоединения русских земель современного периода, передает «Газета.ру».

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Ранее помощник президента России Владислав Сурков предложил назвать одно из оружий «Гиви» в честь командира одного из подразделений ополчения Доньбсса Михаила Толстых (позывной «Гиви»). Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров предложил назвать новейшую российскую крылатую ракету «Пальмира» в честь погибших в Сирии российских летчиков.

В Минобороны России сообщили, что голосование по выбору наименований новых образцов оружия будет запущено на сайте военного ведомства в ближайшее время.