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03:19 (мск), источник: РИА Новости

Путин ответил на обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Власти США, обвинившие 13 россиян во вмешательстве в американские выборы, должны вместо «воплей в конгрессе» предоставить официальные документы, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

Источник: AP 2018

«Я должен посмотреть сперва, что они сделали. Дайте нам материалы. Дайте нам информацию. При всем уважении к вам лично, при всем уважении к конгрессу, у вас должны быть люди с дипломами по юриспруденции, 100% должны быть», — сказал Путин. Его слова приводятся в обратном переводе с английского.

На слова ведущей канала Мегин Келли, что у нее есть диплом юриста, Путин объяснил: «Люди, которые хорошо образованы, должны понять, что мы в РФ не можем уголовно преследовать никого, кто не нарушил законы РФ. Вы должны понять, что требуется официальный запрос генпрокурору Российской Федерации. Дайте нам документ, официальное требование».

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«Это должно пройти по официальным каналам, а не через прессу или крики и вопли в конгрессе США», — заключил он.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер ранее обвинил 13 граждан России, среди которых Евгений Пригожин и сотрудники Агентства интернет-исследований, и 3 юридических лица в попытках вмешаться в выборы в Соединенных Штатах, при этом никаких доказательств их вины не было предоставлен.

Москва неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

Владимир Путин назвал Мегин Келли виновника новой гонки вооружений
Во время загрузки произошла ошибка.
2 марта© Ньюстюб
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