Путин ответил на обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США

Источник: AP 2018

«Я должен посмотреть сперва, что они сделали. Дайте нам материалы. Дайте нам информацию. При всем уважении к вам лично, при всем уважении к конгрессу, у вас должны быть люди с дипломами по юриспруденции, 100% должны быть», — сказал Путин. Его слова приводятся в обратном переводе с английского.

На слова ведущей канала Мегин Келли, что у нее есть диплом юриста, Путин объяснил: «Люди, которые хорошо образованы, должны понять, что мы в РФ не можем уголовно преследовать никого, кто не нарушил законы РФ. Вы должны понять, что требуется официальный запрос генпрокурору Российской Федерации. Дайте нам документ, официальное требование».

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«Это должно пройти по официальным каналам, а не через прессу или крики и вопли в конгрессе США», — заключил он.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер ранее обвинил 13 граждан России, среди которых Евгений Пригожин и сотрудники Агентства интернет-исследований, и 3 юридических лица в попытках вмешаться в выборы в Соединенных Штатах, при этом никаких доказательств их вины не было предоставлен.