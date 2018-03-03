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05:51 (мск), источник: РИА Новости

В Польше хотят взыскать с Германии репараций на 850 миллиардов долларов

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Польша оценивает ущерб, нанесенный Германией в ходе Второй мировой войны, в 850 миллиардов долларов. Об этом заявил глава комиссии по репарациям сейма Аркадиуш Мулярчик, его слова приводит портал rp.pl.

Источник: Reuters

«Мы говорим об огромных, но оправданных суммах за разрушенные города и деревни, экономику и промышленность. За потерянный демографический потенциал нашей страны», — заявил Мулярчик, отметив, что вопрос о репарациях так и не был урегулирован.

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В то же время, считает депутат, Польше нет смысла требовать компенсации от России, потому что она «не соблюдает международное право».

Ранее Бюро анализа польского сейма пришло к выводу, что Варшава имеет основания требовать от Берлина 48,8 миллиарда долларов репараций. Правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.

Польша не теряет надежды получить репарации хоть с кого-нибудь
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3 сентября 2017© Ньюстюб
3 комментарияк этой статье
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