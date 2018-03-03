В Польше хотят взыскать с Германии репараций на 850 миллиардов долларов

«Мы говорим об огромных, но оправданных суммах за разрушенные города и деревни, экономику и промышленность. За потерянный демографический потенциал нашей страны», — заявил Мулярчик, отметив, что вопрос о репарациях так и не был урегулирован.
В то же время, считает депутат, Польше нет смысла требовать компенсации от России, потому что она «не соблюдает международное право».
Ранее Бюро анализа польского сейма пришло к выводу, что Варшава имеет основания требовать от Берлина 48,8 миллиарда долларов репараций. Правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.
В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.
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