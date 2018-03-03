В Польше хотят взыскать с Германии репараций на 850 миллиардов долларов

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«Мы говорим об огромных, но оправданных суммах за разрушенные города и деревни, экономику и промышленность. За потерянный демографический потенциал нашей страны», — заявил Мулярчик, отметив, что вопрос о репарациях так и не был урегулирован.

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В то же время, считает депутат, Польше нет смысла требовать компенсации от России, потому что она «не соблюдает международное право».

Ранее Бюро анализа польского сейма пришло к выводу, что Варшава имеет основания требовать от Берлина 48,8 миллиарда долларов репараций. Правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.