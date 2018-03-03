Губернатор Петербурга пообещал «обводнить» Приморский район

Как сообщает 3 марта пресс-служба Смольного, Полтавченко подчеркнул, что сейчас завершен только первый этап формирования общественной зоны вокруг озера Долгого. Пока сделали спортивную открытую площадку и место для отдыха и проведения массовых мероприятий. А появиться в Приморском районе должен полноценный «спортивный кластер», заявил губернатор. В перспективе — строительство двух футбольных полей и воссоздание системы озер.