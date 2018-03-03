Губернатор Петербурга пообещал «обводнить» Приморский район
Георгий Полтавченко посетил Приморский район и пообещал, что в нем появится целая система озер, «чтобы расширить зону отдыха».
Георгий Полтавченко посетил Приморский район и пообещал, что в нем появится целая система озер, «чтобы расширить зону отдыха».
Как сообщает 3 марта
Пока вокруг Долгого высадили более 300 деревьев и 2500 кустарников. Также в парке проложили велодорожку, установили спортивное и детское игровое оборудование.
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