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18:22 (мск), источник: Фонтанка

Губернатор Петербурга пообещал «обводнить» Приморский район

Георгий Полтавченко посетил Приморский район и пообещал, что в нем появится целая система озер, «чтобы расширить зону отдыха».

Как сообщает 3 марта пресс-служба Смольного, Полтавченко подчеркнул, что сейчас завершен только первый этап формирования общественной зоны вокруг озера Долгого. Пока сделали спортивную открытую площадку и место для отдыха и проведения массовых мероприятий. А появиться в Приморском районе должен полноценный «спортивный кластер», заявил губернатор. В перспективе — строительство двух футбольных полей и воссоздание системы озер.

Пока вокруг Долгого высадили более 300 деревьев и 2500 кустарников. Также в парке проложили велодорожку, установили спортивное и детское игровое оборудование.

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