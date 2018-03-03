Глава Кыргызстана потребовал наладить работу КПП на границе с Узбекистаном
КПП на границе двух государств пересекают до 12 тысяч человек в сутки при нормальной пропускной способности в 7 тысяч. Пункты не справляются с нагрузкой.
КПП на границе двух государств пересекают до 12 тысяч человек в сутки при нормальной пропускной способности в 7 тысяч. Пункты не справляются с нагрузкой.
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков взял под личный контроль разрешение ситуации с огромными очередями, образовавшимися на границе с Узбекистаном
Об этом сообщает
В субботу в Оше прошло оперативное совещание, в котором приняли участие заместитель руководителя аппарата президента Алмамбет Салиев,
«Алмамбет Салиев, ознакомившись с создавшейся ситуацией на КПП “Достук — автодорожный”, отметил, что данный вопрос находится на контроле у главы государства. Президент поручил разобраться в сложившейся ситуации и потребовал в ближайшее время принять меры по увеличению пропускной способности КПП и улучшению условий пересечения
В частности, глава государства поставил задачу разделить потоки и обеспечить отдельный коридор для граждан, которые пересекают границу без груза.
«Руководству ГПС КР был дан ряд поручений по организации тесного взаимодействия с государственными структурами, имеющими подразделения на госгранице, для наведения порядка на прилегающей к КПП территории и выработке действенных мер по разгрузке пассажиропотока в пункте пропуска», — отметили в ведомстве.
По данным ГПС Кыргызстана, сейчас КПП на границе двух государств пересекают до 12 тысяч человек в сутки при нормальной пропускной способности в 7 тысяч. Несмотря на установленные дополнительные кабины и значительное увеличение числа дежурных пограничников, КПП не справляется с нагрузкой.
Напомним, ранее
В течение последних недель на КПП «Достук» (узбекский «Дустлик») в Ошской области образовались огромные очереди из людей, которые со стороны Кыргызстана достигают полутора тысяч человек в день. Скопление людей также наблюдается с узбекской стороны.
Отношения Кыргызстана и Узбекистана заметно активизировались в пошлом году после почти десятилетия заметного охлаждения. В прошлом году состоялись несколько визитов на высшем уровне, во время которых руководители двух государств достигли прорывных соглашений по активизации экономического сотрудничества.
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