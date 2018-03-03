Глава Кыргызстана потребовал наладить работу КПП на границе с Узбекистаном

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков взял под личный контроль разрешение ситуации с огромными очередями, образовавшимися на границе с Узбекистаном из-за резкого увеличения потока граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной погранслужбы (ГПС) Кыргызстана.

В субботу в Оше прошло оперативное совещание, в котором приняли участие заместитель руководителя аппарата президента Алмамбет Салиев, вице-премьер-министр страны Даир Кенекеев, губернатор Ошской области Таалайбек Сарыбашов, председатель госпогранслужбы полковник Уларбек Шаршеев, а также руководители других ведомств страны.

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«Алмамбет Салиев, ознакомившись с создавшейся ситуацией на КПП “Достук — автодорожный”, отметил, что данный вопрос находится на контроле у главы государства. Президент поручил разобраться в сложившейся ситуации и потребовал в ближайшее время принять меры по увеличению пропускной способности КПП и улучшению условий пересечения кыргызско-узбекской границы», — сообщает пресс-служба.

В частности, глава государства поставил задачу разделить потоки и обеспечить отдельный коридор для граждан, которые пересекают границу без груза.

«Руководству ГПС КР был дан ряд поручений по организации тесного взаимодействия с государственными структурами, имеющими подразделения на госгранице, для наведения порядка на прилегающей к КПП территории и выработке действенных мер по разгрузке пассажиропотока в пункте пропуска», — отметили в ведомстве.

По данным ГПС Кыргызстана, сейчас КПП на границе двух государств пересекают до 12 тысяч человек в сутки при нормальной пропускной способности в 7 тысяч. Несмотря на установленные дополнительные кабины и значительное увеличение числа дежурных пограничников, КПП не справляется с нагрузкой.

Напомним, ранее премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков также заявлял о необходимости увеличения пропускной способности КПП на границе с Узбекистаном из-за резкого увеличения потока граждан.

В течение последних недель на КПП «Достук» (узбекский «Дустлик») в Ошской области образовались огромные очереди из людей, которые со стороны Кыргызстана достигают полутора тысяч человек в день. Скопление людей также наблюдается с узбекской стороны.