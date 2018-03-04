Израиль и США начинают масштабные учения ПРО

Маневры под названием «Можжевеловая кобра» состоятся в Израиле в девятый раз с 2001 года. Как подчеркивают военные, они носят плановый характер и не связаны с
«В учениях примут участие свыше 2,5 тысяч американских военных, которые на постоянной основе размещены в Европе, вместе с 2 тысячами израильских военнослужащих из сил ПВО, логистических, медицинских и других подразделений», — говорится в
Союзники собираются задействовать все основные
«В основу учений положен сценарий, при котором силы США перебрасываются в Израиль в помощь израильской ПВО. Вместе они отработают компьютеризированные симуляции разнообразных ракетных угроз на различных театрах военных действий», — сообщили военные.
Основная часть учений пройдет с 4 по 15 марта, но отдельные совместные мероприятия растянутся до конца месяца.
«Военных Соединенных Штатов и Израиля связывает прочное партнерство, которое построено на доверии, ставшем результатом десятилетий сотрудничества. Учения “Можжевеловая кобра” продолжают укреплять эти отношения, дают нам возможность развивать способность к взаимодействию и бесшовной интеграции с нашими израильскими партнерами», — сказал командующий третьей воздушной армией США Ричард Кларк.
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