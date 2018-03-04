Израиль и США начинают масштабные учения ПРО

Маневры под названием «Можжевеловая кобра» состоятся в Израиле в девятый раз с 2001 года. Как подчеркивают военные, они носят плановый характер и не связаны с какими-либо конкретными геополитическими событиями, но позволят отработать «бесшовное взаимодействие» в противостоянии всему спектру ракетных угроз.

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«В учениях примут участие свыше 2,5 тысяч американских военных, которые на постоянной основе размещены в Европе, вместе с 2 тысячами израильских военнослужащих из сил ПВО, логистических, медицинских и других подразделений», — говорится в пресс-релизе.

Союзники собираются задействовать все основные зенитно-ракетные комплексы, которые есть в распоряжении Израиля — Patriot, «Хец», «Железный купол» и «Пращу Давида», принятую на вооружение менее года назад.

«В основу учений положен сценарий, при котором силы США перебрасываются в Израиль в помощь израильской ПВО. Вместе они отработают компьютеризированные симуляции разнообразных ракетных угроз на различных театрах военных действий», — сообщили военные.

Основная часть учений пройдет с 4 по 15 марта, но отдельные совместные мероприятия растянутся до конца месяца.